Estrela da casa apresenta recorde negativo e futuro incerto em 2026

O reality musical “Estrela da Casa”, que tem como apresentadora Ana Clara, enfrenta um momento complicado na Globo. Na última quarta-feira, 1º de outubro, o programa registrou apenas 7,8 pontos de audiência na Grande São Paulo, o que representa seu pior desempenho na temporada atual. Essa queda ocorreu em função do horário tardio em que o programa foi exibido, começando às 23h52, logo após a partida entre Santos e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, que obteve 15,9 pontos, e o programa “Segue o Jogo”, que marcou 10,5 pontos.

Antes desse episódio, a menor audiência da temporada tinha sido de 8,2 pontos, registrada em dois episódios anteriores, nos dias 14 e 21 de setembro. Para entender melhor esses números, vale lembrar que, em 2025, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios na região metropolitana de São Paulo, uma métrica importante para o mercado publicitário.

No episódio em questão, o conteúdo exibido incluía um resumo das eliminações de Camille Vitória e Bea, além de oficinas de figurino e clipes musicais com os participantes. Apesar de uma média próxima a 14 pontos na segunda edição, considerada razoável para o horário, “Estrela da Casa” não conseguiu atingir o mesmo nível de engajamento que programas como “The Voice Brasil”.

Especialistas apontam que um dos principais problemas é a falta de repercussão nas redes sociais. Ao contrário de outros realities que geram muitos comentários e interações online, “Estrela da Casa” tem sido pouco discutido pelo público, o que diminui seu impacto cultural.

Além da instabilidade no público, a Globo enfrenta dificuldades comerciais com o programa. A emissora ainda não conseguiu vender todas as cotas de patrocínio da segunda temporada. Isso significa que, devido à falta de anunciantes nos intervalos, o reality pode estar operando com prejuízos ou, no melhor dos casos, apenas cobrindo seus custos de produção. Essa situação, somada à baixa interação do público, torna improvável a continuidade do programa com uma terceira temporada.

A final da temporada está agendada para o dia 6 de outubro, quando será decidido o vencedor. No entanto, essa disputa acontece em um cenário incerto, e o futuro do programa na grade da Globo permanece indefinido.