Globo estreia 2ª temporada de “Aberto ao Público” com plateia ativa

A Globo está de volta com a segunda temporada de “Aberto ao Público”, um programa de humor que estreia na terça-feira, 7 de outubro, logo após “Vida de Rodeio”. A atração, conduzida por Maurício Meirelles, irá apresentar oito episódios inéditos, prometendo mais momentos de caos e diversão que marcaram a temporada anterior.

### Estrutura e Convidados

O elenco fixo do programa conta com nomes conhecidos do humor brasileiro, como Murilo Couto, Thiago Ventura e Bruna Louise, além de Meirelles. A direção geral é de Gui Cintra e a direção de gênero é responsabilidade de Patricia Pedrosa. A cada semana, celebridades e familiares se juntam à plateia, criando situações inesperadas e divertidas.

Para dar início à nova temporada, o ator Nicolas Prattes será destaque em cenas inusitadas, com participações especiais da apresentadora Sabrina Sato e de amigos próximos.

### Stand-up na TV

Maurício Meirelles ressalta a importância do programa em trazer o estilo stand-up para um público mais amplo. Ele afirma que, embora as apresentações de comédia ao vivo sejam populares nos teatros, nem todos têm acesso a elas. “Aberto ao Público” busca proporcionar essa experiência de forma acessível, trazendo energia do teatro para a TV e, assim, atraindo novos espectadores para as apresentações de stand-up.

### Improviso como Característica Principal

Gui Cintra, o diretor, revela que a proposta da atração mantém um tom leve e descontraído desde o início. Ele explica que a ideia é evitar a pretensão, visando sempre entreter e relaxar o público. Uma das novidades desta temporada é o quadro “Passa o Telefone”, em que Meirelles faz chamadas para os celulares de celebridades, além de novas dinâmicas que aproximam ainda mais os convidados da plateia.

O redator final e consultor Daniel Nascimento destaca que a nova temporada será ousada, com a participação de grandes ícones da cultura pop. Ele comenta sobre a humanização das figuras públicas, deixando o público como protagonista do programa.

### Plateia em Foco

A interação com a plateia ao vivo é um grande diferencial, como enfatiza Bruna Louise, que considera o público a verdadeira estrela do programa. “É a plateia que norteia o que acontece em cada episódio”, diz.

Thiago Ventura também comenta sobre o caráter experimental dessa adaptação do stand-up para a TV aberta. “Agora, com a segunda temporada, entendemos melhor os caminhos a seguir”, afirma. Murilo Couto destaca a imprevisibilidade que o improviso traz, mencionando que situações inéditas podem surgir a qualquer momento, tornando cada episódio único.

### Exibição

Os novos episódios de “Aberto ao Público” serão exibidos toda terça-feira na Globo. O Multishow também irá reapresentar a atração às quintas-feiras, às 23h45, a partir do dia 9 de outubro.

O programa, produzido por Claudio Dager e com redação final de Daniel Nascimento, tem como objetivo fortalecer a conexão entre celebridades e o público, tudo isso em um ambiente onde a espontaneidade é a chave.