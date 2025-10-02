PG investe R$ 3 milhões em moradias populares em Itaiacoca

Investimentos em Moradia Beneficiarão 33 Famílias em Ponta Grossa

Trinta e três famílias na região de Itaiacoca, em Ponta Grossa, serão beneficiadas pelo programa “Minha Casa, Minha Vida” do Governo Federal. O investimento totaliza R$ 3 milhões, que serão utilizados na construção de 33 moradias populares. Este esforço é parte das ações da União por Moradia, uma organização que visa enfrentar o déficit habitacional na cidade, liderada por Lyli Gonçalves.

A cerimônia de assinatura do contrato ocorreu no dia 1º de outubro e contou com a presença de várias autoridades locais. Entre os participantes estavam a presidente da União por Moradia, Maria das Graças, o vereador Professor Careca, o vice-prefeito Moisés Faria, e a secretária de Família, Camila Sanches Neto. O ex-vereador Antonio Aguinel também esteve presente, representando o deputado Aliel Machado.

Lyli Gonçalves expressou sua satisfação em poder contribuir para a realização do sonho da casa própria. Ela destacou a importância da iniciativa, lembrando que o problema da moradia não se limita apenas às áreas urbanas, mas também afeta as comunidades rurais. "Precisamos enfrentar essas questões", afirmou.

Professor Careca, uma liderança comunitária há mais de 25 anos em Ponta Grossa, fez uma reflexão sobre o significado da moradia. Ele lembrou que o bairro Ouro Verde, onde reside, foi inicialmente uma ocupação antes de se transformar em uma área regularizada e estruturada. "A moradia é um direito constitucional, e nós, como lideranças políticas, lutamos por isso", disse o vereador.

Esta iniciativa marca um passo importante para melhorar as condições de habitação na região, proporcionando segurança e dignidade às famílias beneficiadas.