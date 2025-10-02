Operação da Polícia Federal desmantela quadrilha que fraudava CNU

Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Federal (PF) iniciou a Operação Última Fase, focando em um grupo criminoso que atuava na fraude de concursos públicos. A ação recebeu apoio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

As investigações apontam que as fraudes ocorreram no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) de 2024, afetando seleções de diversas entidades, como as Polícias Civis de Pernambuco e Alagoas, a Universidade Federal da Paraíba, além da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

Durante a operação, a PF cumpriu 12 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva. Além disso, diversas medidas cautelares foram adotadas, incluindo o afastamento de ocupantes de cargos públicos e o sequestro de bens dos investigados, que estão localizados nos estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas. O Ministério Público Federal (MPF) da Paraíba também colabora nas ações.

A PF informou que os investigados foram excluídos dos processos seletivos e afastados de seus cargos públicos. Eles poderão responder por vários crimes, incluindo fraude em certames de interesse público, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documento público.

As investigações revelam a gravidade das fraudes, que comprometem a lisura dos concursos, essenciais para a seleção de servidores públicos, e destacam a importância da atuação das autoridades no combate a tais práticas ilegais.