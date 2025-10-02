Suspeito com 19 passagens é preso com arma em mãos

Na noite de quarta-feira (1º), Wualison Patríque Montora da Cruz, de 31 anos, foi morto durante uma abordagem da Polícia Militar em Itaporã. Ele possuía um extenso histórico criminal, com 19 passagens pela polícia, que incluíam crimes como tráfico de drogas, violência doméstica e tentativa de homicídio.

A ação ocorreu na Rua Goitacazes, em frente à residência de Wualison. Segundo informações da PM, os policiais receberam denúncias de que ele estava armado. Ao chegarem ao local, os agentes mandaram que ele colocasse as mãos na cabeça. Em resposta, Wualison recuou e levou a mão à cintura, o que fez os policiais acreditarem que ele estava armando uma defesa. O sargento da guarnição disparou quatro vezes, resultando em Wualison sendo atingido.

Apesar de ter sido imediatamente socorrido e levado ao hospital municipal, onde chegou com sinais vitais, ele foi declarado morto às 20h15. Na cena, a polícia apreendeu uma pistola calibre .45, além de várias munições.

A ficha criminal de Wualison inclui um caso grave de 2014, quando ele foi acusado de disparar contra uma pessoa, que ficou paraplégica como resultado do ataque. Em 2021, ele foi preso por tráfico de drogas após uma denúncia de violência doméstica, onde se revelou que ele ameaçava familiares sob efeito de entorpecentes. Durante essa operação, a polícia encontrou 10 gramas de cocaína e materiais para embalar a droga.

Além das acusações de tráfico, Wualison tinha registros por ameaças e porte ilegal de arma. Mesmo sob monitoramento, continuava sendo alvo de novas denúncias por seu comportamento violento.

A Polícia Judiciária Militar está investigando a morte de Wualison e a perícia acompanhou o caso. A PM informou que mais detalhes sobre a investigação devem ser divulgados assim que ela for concluída.