Animação ‘Glorinha do Meu Quilombo’ chega às escolas de PG

Animação "Glorinha do Meu Quilombo" Chega a Escolas de Ponta Grossa

Após o lançamento no Cine PG, a animação "Glorinha do Meu Quilombo" está se espalhando por diversas escolas da cidade de Ponta Grossa. O filme, que aborda a história de Wilson Ferreira dos Santos, um homem negro e quilombola, e sua ligação com a Colônia Sutil, já foi exibido em nove instituições de ensino.

Ludimila Cruz, estudante de 17 anos do curso de Magistério, participou da estreia e compartilhou sua experiência no debate pós-filme. Ela contou que sua mãe viveu no quilombo Sutil até os 14 anos e destacou a importância do filme para a educação, afirmando que ele ajuda a mostrar às crianças a relevância e a resistência dos quilombos, além de incentivar um sentimento de orgulho entre os jovens que pertencem a essas comunidades.

O projeto, idealizado pela multiartista Ligiane Ferreira, tem como objetivo exaltar a cultura e as tradições do povo negro e quilombola da região. A animação é classificada como livre para todos os públicos e é uma forma de celebrar a herança cultural e as histórias das comunidades afro-brasileiras. Ligiane mencionou que a comunidade tem um imenso orgulho de pertencer a um quilombo com 171 anos de história.

Com o apoio da Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas, o projeto utiliza a arte e a cultura como ferramentas para promover a educação antirracista nas escolas da região dos Campos Gerais e no estado do Paraná. A narrativa da animação possui uma linguagem simples e poética, cativando tanto crianças quanto adultos.

Além da exibição da animação, a equipe do projeto também promoveu um bate-papo com os estudantes, discutindo suas impressões sobre o filme. Ligiane descreveu a animação como uma celebração das raízes quilombolas e do pertencimento das comunidades. O projeto passou pelas escolas municipais Deodoro Alves Quintiliano, Cristiane Levandoski, Adelaide Thome Chamma, Zahira Catta Preta Mello, Leopoldo Pinto Rosas, Coronel Cláudio, Djalma de Almeida César, Orival Carneiro Martins e Edgar Sponholz.

O coletivo responsável pela realização do projeto, o Coletivo Fiandeiras, agradeceu às escolas que receberam a animação, destacando a importância de compartilhar essas histórias com os alunos do Ensino Fundamental. A iniciativa foi contemplada pelo Edital de Chamamento nº 01/2024, que apoia projetos de arte e cultura.