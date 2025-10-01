SBT mantém No Alvo mesmo com audiência baixa

O SBT anunciou a continuidade do programa “No Alvo”, que vai ao ar às segundas-feiras. Apesar de não ter alcançado uma audiência extraordinária, a decisão foi tomada em função da forte repercussão que o programa gerou nas redes sociais, onde conquistou visibilidade e um engajamento considerável.

A primeira temporada do programa terminou na última segunda-feira, com uma média geral de 2,2 pontos na Grande São Paulo. Embora esse número seja considerado modesto, alguns episódios se destacaram, alcançando picos de até 5 pontos. Os momentos de maior audiência incluíram entrevistas com personalidades como Pablo Marçal, Geraldo Luís e Leo Dias.

O episódio de estreia, que teve Pablo Marçal como convidado, foi o mais assistido, registrando 4,0 pontos de média. Em seguida, com 3,9 pontos, estão as edições com Geraldo Luís, realizada em 21 de junho, e Sikêra Jr., que foi ao ar em 8 de setembro.

Produzido pela equipe do “Fofocalizando”, “No Alvo” se destacou por seu formato ousado, com entrevistas diretas e tom polêmico. Um dos pontos que chamou a atenção do público foi a presença de uma inteligência artificial, que conduz as entrevistas, ajudando a criar trechos virais que circulam nas redes sociais.

De acordo com a emissora, a abordagem de “colocar os entrevistados no alvo” com perguntas diretas e sem filtros foi bem recebida, ajudando a estabelecer uma identidade para o programa, que ainda está se firmando no mercado televisivo.

Com a confirmação da renovação, a direção da emissora já começou a planejar a nova temporada e a selecionar os próximos convidados. A expectativa é que os novos episódios mantenham o estilo polêmico que conquistou os telespectadores e busquem aumentar a audiência na televisão aberta.