Klabin oferece oportunidades de jovem aprendiz em Telêmaco Borba e Ortigueira

Inscrições para vagas de jovem aprendiz na Klabin vão até segunda-feira

A Klabin, a maior produtora e exportadora de papéis do país, está oferecendo oportunidades para jovens aprendizes na área administrativa. As vagas estão disponíveis nas cidades de Telêmaco Borba e Ortigueira.

Para se inscrever, os candidatos precisam atender a alguns requisitos: ter entre 18 e 22 anos, possuir o certificado de conclusão do ensino médio e residir em Telêmaco Borba ou Ortigueira. Essa é uma boa chance para aqueles que desejam iniciar a carreira profissional e adquirir experiência no mercado de trabalho.

As inscrições para o processo seletivo vão até segunda-feira, dia 6. Os interessados podem se inscrever através do site da empresa. É importante não perder essa oportunidade, já que o programa de jovem aprendiz pode ser um importante passo na formação profissional e na inserção no mercado de trabalho.

Esse tipo de iniciativa é fundamental para promover a capacitação de jovens e contribuir para o desenvolvimento da região, oferecendo uma experiência prática e a possibilidade de aprender sobre o ambiente corporativo. Além disso, programas de jovem aprendiz ajudam a preparar os jovens para desafios futuros na carreira profissional.