Murilo Benício e Grazi Massafera mostram química em Três Graças

A espera está quase acabando para os fãs de Murilo Benício. O ator retorna às telinhas na nova novela "Três Graças", que estreia no dia 20 de outubro no horário nobre da Globo. A trama ocupará o lugar do remake de "Vale Tudo". Criada por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva e com direção de Luiz Henrique Rios, a novela promete muitos conflitos e personagens intrigantes.

Murilo Benício vai interpretar Santiago Ferette, um vilão com uma personalidade complexa. Na história, Ferette é amante de Arminda, vivida por Grazi Massafera. Juntos, eles se envolvem em um esquema de falsificação de medicamentos, escondendo grandes quantias de dinheiro dentro de uma escultura em um quarto secreto de um casarão.

Em uma entrevista, Murilo comentou sobre sua parceria com Grazi, destacando a boa sintonia entre eles: "Tem sido uma diversão nossos encontros no set. Está uma delícia. Tudo é motivo para risada". Ele também falou sobre a personagem Arminda, descrevendo-a como uma vilã carismática que promete conquistar o público.

Santiago Ferette, embora seja friamente calculista em suas ações, se apresenta publicamente como um benfeitor da sociedade. Sua fundação recebe verba pública para comprar medicamentos caros que, supostamente, seriam distribuídos em farmácias populares. Na prática, no entanto, esses remédios são desviados para o mercado clandestino e vendidos a preços mais baixos, resultando em graves riscos à saúde dos pacientes que dependem desse tratamento.

Além de suas atividades ilícitas, o personagem mantém uma vida familiar aparente, sendo casado há mais de 20 anos com Zenilda, interpretada por Andreia Horta. Eles têm dois filhos, Leonardo e Lorena.

Murilo Benício, que tem uma carreira marcada por personagens de vilania, brincou sobre seu novo papel, afirmando que ele é "o 14º vilão seguido". No entanto, ele enfatiza que não vê esses personagens de maneira simplista. Para ele, entender os motivos que levam um vilão a agir de determinada forma é crucial. Ele acredita que Santiago Ferette também é humano, capaz de emoções e dedicação à família, mesmo com suas contradições.

Informações sobre a novela "Três Graças":