Notícias

Jogos de hoje: saiba onde assistir às partidas ao vivo

Autor Diogo Sobral
Jogos de hoje: Confira onde assistir ao vivo as partidas do dia (01/10/25)
Palmeiras e Vasco abrem a rodada 26 do Brasileirão nesta quarta-feira (01) (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Nesta quarta-feira, dia 1º, vários jogos de campeonatos importantes acontecem ao redor do mundo, com destaque para as partidas do Campeonato Brasileiro e da Liga dos Campeões. Abaixo, você encontrará detalhes sobre os jogos do dia, incluindo horários e informações sobre onde assistir.

Jogos do Campeonato Brasileiro

  • Mirassol x Bragantino
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere e Globoplay

  • Palmeiras x Vasco
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere e Globoplay

  • Sport x Fluminense
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere e Globoplay

  • Internacional x Corinthians
    Horário: 19h30
    Onde assistir: Prime Video

  • Botafogo x Bahia
    Horário: 21h30
    Onde assistir: Globo (disponível em todo o país, exceto em alguns estados), Premiere e Globoplay

  • Santos x Grêmio
    Horário: 21h30
    Onde assistir: Globo (apenas em alguns estados), GEtv, Premiere e Globoplay

Jogos da Liga dos Campeões

  • Qarabag x Copenhague
    Horário: 13h45
    Onde assistir: Space e HBO Max

  • Saint-Gilloise x Newcastle
    Horário: 13h45
    Onde assistir: TNT e HBO Max

  • Mônaco x Manchester City
    Horário: 16h
    Onde assistir: Space e HBO Max

  • Arsenal x Olympiacos
    Horário: 16h
    Onde assistir: HBO Max

  • Barcelona x PSG
    Horário: 16h
    Onde assistir: TNT e HBO Max

  • Bayer Leverkusen x PSV
    Horário: 16h
    Onde assistir: HBO Max

  • Borussia Dortmund x Athletic Club
    Horário: 16h
    Onde assistir: HBO Max

  • Napoli x Sporting
    Horário: 16h
    Onde assistir: HBO Max

  • Villarreal x Juventus
    Horário: 16h
    Onde assistir: HBO Max

Essa agenda de jogos promete emoções para os torcedores. Para ficar por dentro de tudo, continue acompanhando as atualizações e informações sobre o que acontece nos campos.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor