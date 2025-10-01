Jogos de hoje: saiba onde assistir às partidas ao vivo

Nesta quarta-feira, dia 1º, vários jogos de campeonatos importantes acontecem ao redor do mundo, com destaque para as partidas do Campeonato Brasileiro e da Liga dos Campeões. Abaixo, você encontrará detalhes sobre os jogos do dia, incluindo horários e informações sobre onde assistir.
Jogos do Campeonato Brasileiro
Mirassol x Bragantino
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere e Globoplay
Palmeiras x Vasco
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere e Globoplay
Sport x Fluminense
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere e Globoplay
Internacional x Corinthians
Horário: 19h30
Onde assistir: Prime Video
Botafogo x Bahia
Horário: 21h30
Onde assistir: Globo (disponível em todo o país, exceto em alguns estados), Premiere e Globoplay
- Santos x Grêmio
Horário: 21h30
Onde assistir: Globo (apenas em alguns estados), GEtv, Premiere e Globoplay
Jogos da Liga dos Campeões
Qarabag x Copenhague
Horário: 13h45
Onde assistir: Space e HBO Max
Saint-Gilloise x Newcastle
Horário: 13h45
Onde assistir: TNT e HBO Max
Mônaco x Manchester City
Horário: 16h
Onde assistir: Space e HBO Max
Arsenal x Olympiacos
Horário: 16h
Onde assistir: HBO Max
Barcelona x PSG
Horário: 16h
Onde assistir: TNT e HBO Max
Bayer Leverkusen x PSV
Horário: 16h
Onde assistir: HBO Max
Borussia Dortmund x Athletic Club
Horário: 16h
Onde assistir: HBO Max
Napoli x Sporting
Horário: 16h
Onde assistir: HBO Max
- Villarreal x Juventus
Horário: 16h
Onde assistir: HBO Max
Essa agenda de jogos promete emoções para os torcedores. Para ficar por dentro de tudo, continue acompanhando as atualizações e informações sobre o que acontece nos campos.