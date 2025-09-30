Morre Gilsinho, cantor da Portela e da Tom Maior, no Rio

O intérprete de samba Gilson da Conceição, conhecido como Gilsinho, faleceu nesta terça-feira, dia 30, aos 55 anos. A notícia foi confirmada pela escola de samba Portela, que declarou luto oficial de três dias. Embora a causa da morte ainda não tenha sido divulgada, Gilsinho havia passado por uma cirurgia bariátrica na semana anterior e recebeu alta na última sábado, dia 27. Por conta dessa cirurgia, ele não participou da final da escolha do samba-enredo da Portela para o Carnaval de 2026, realizada na sexta-feira, dia 26. Amigos relataram que na segunda-feira, dia 29, ele apresentou complicações decorrentes do procedimento.

As escolas de samba Portela e Tom Maior prestaram homenagens a Gilsinho em suas redes sociais. A Portela o descreveu como uma das maiores figuras da sua história, destacando sua paixão pelo samba e seu talento. “Gilsinho é a alma portelense; sua voz embalou momentos inesquecíveis e emocionou várias gerações”, diz uma parte da homenagem.

A Tom Maior, onde Gilsinho também se destacou, recordou sua importância na agremiação e lamentou sua ausência no próximo carnaval. “Sua voz não era apenas melodia, mas amor e fé. O microfone pode ter se calado, mas seu samba é eterno”, destaca a escola em sua mensagem.

Gilsinho fez sucesso neste ano durante o esquenta dos desfiles, cantando “Maria, Maria”, um clássico de Milton Nascimento, que foi homenageado no enredo. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também fez uma homenagem nas redes sociais, reconhecendo Gilsinho como um “maestro vocal” que transformava letras e melodias em experiências coletivas. Ele expressou seus sentimentos pela perda e desejou conforto à família do artista.

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro também se manifestou, expressando profunda tristeza pelo falecimento de Gilsinho, ressaltando sua importância como intérprete da Portela e sua marca no Carnaval carioca.

O velório de Gilsinho ocorrerá nesta quarta-feira, dia 1º, das 9h às 15h, na quadra da Portela, e o sepultamento está agendado para as 17h no Jardim da Saudade, em Sulacap.