Dois homens são assassinados em Campo Grande

Dois homens são mortos em lava-jato em Campo Grande

Na noite de terça-feira (30), dois homens foram mortos a tiros dentro de um lava-jato localizado no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande. As vítimas foram identificadas como Ariel Pina e Allysson Ortiz Braga. O crime ocorreu por volta das 18h.

De acordo com testemunhas, os suspeitos chegaram em uma motocicleta azul e em um carro Ford Ka. Um dos homens, antes de abrir fogo, teria simulado um assalto. Em sequência, foram disparados cerca de dez tiros, causando pânico na região.

Imediatamente após os disparos, equipes da Polícia Militar cercaram a área e isolaram o local para o trabalho da perícia. A Delegacia Especializada de Homicídios investiga o caso e está analisando imagens de câmeras de segurança próximas para tentar identificar os autores.

Os policiais da Força Tática e do Batalhão de Choque também estiveram presentes, contribuindo nas buscas e levantamentos iniciais. A motivação do crime ainda não foi esclarecida, e os suspeitos continuam foragidos.

Além do trabalho das autoridades de segurança, equipes de perícia recolheram evidências no local, como cápsulas de munição. A investigação prossegue para apurar todos os detalhes do ocorrido e localizar os responsáveis pelos disparos.