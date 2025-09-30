Globo investe em microdramas para integrar TV e streaming

A Globo inicia uma nova fase em sua programação com o lançamento dos microdramas, que são histórias curtas projetadas especialmente para serem assistidas em dispositivos móveis. Essa iniciativa reflete uma tendência mundial de formatos audiovisuais rápidos e já está agendada para estrear em 2025, tanto na TV Globo quanto no Globoplay e também nas redes sociais.

O principal objetivo dessa mudança é expandir a presença das novelas em diferentes plataformas, adotando novas linguagens e criando experiências diversificadas para o público. No Globoplay, os assinantes poderão acessar conteúdos pagos, mas também haverá a opção de degustar capítulos gratuitos. Já nas redes sociais, os microdramas serão disponibilizados gratuitamente para todos.

### Estreias nos Estúdios Globo

O primeiro microdrama a ser lançado é “Tudo Por uma Segunda Chance”, escrito por Rodrigo Lassance e dirigido por Adriano Melo. A história será composta por 50 episódios, cada um com duração de dois a três minutos, e estará conectada à novela das sete “Dona de Mim”. Personagens da novela interagirão com a trama dos microdramas, criando uma experiência mais rica para os espectadores que assistirem nas redes sociais.

A narrativa gira em torno de Lucas Trajano, um jovem herdeiro de São Paulo prestes a se casar com a designer Paula Magalhães. A paz do romance é ameaçada por Soraia, amiga de infância do casal, que nutre uma paixão obsessiva por Lucas e fará de tudo para conquistá-lo, inclusive seu patrimônio.

### Música e romance no Globoplay

Outra estreia está marcada para o streaming com “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, uma produção da Formata prevista para dezembro. Este microdrama também terá 50 episódios de até dois minutos e será protagonizado pelo cantor sertanejo Gustavo Mioto.

A trama acompanha Cindy, interpretada por Maya Aniceto, que é cantora e mãe solo. Ela se apaixona por Diego, personagem de Mioto, um milionário que se disfarça de músico pobre para conquistar seu coração. Os primeiros seis ou sete episódios serão disponibilizados gratuitamente no Globoplay e no YouTube, enquanto os episódios restantes estarão acessíveis apenas para os assinantes, inicialmente somente em dispositivos móveis.

### Visão da emissora

A Globo destaca que essa nova proposta visa reforçar sua presença na cultura brasileira. Para Leonora Bardini, diretora da emissora, a narrativa sempre foi um ativo importante, capaz de conectar as pessoas. Ela afirmou que os microdramas permitirão que as novelas sejam apresentadas em diferentes formatos e para diversos públicos.

Por outro lado, Julia Rueff, diretora do Globoplay, ressaltou que a plataforma se reafirma como um espaço dedicado às novelas e séries brasileiras, trazendo inovações com as histórias curtas e dinâmicas.

### Oportunidades para marcas e anunciantes

Os microdramas também serão um novo veículo comercial para marcas e anunciantes. A apresentação oficial dessa iniciativa será feita no Upfront Globo, agendado para 13 de outubro, onde modelos de patrocínio e formatos de inserção de marca serão discutidos.

Manzar Feres, diretora de Negócios Integrados em Publicidade, comentou que essa proposta cria novas possibilidades criativas e comerciais, ligando-se à tradição da dramaturgia da Globo, mas adaptando-se ao ambiente digital com histórias curtas, verticais e facilmente compartilháveis.