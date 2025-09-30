Marco Aurélio e Leila são detidos ao tentarem fugir de jatinho

A novela “Vale Tudo”, em sua nova versão, está chegando aos momentos decisivos. Nesta terça-feira (30), durante as gravações, os atores Alexandre Nero e Carolina Dieckmann foram vistos em uma cena importante: a prisão de Marco Aurélio, interpretado por Nero.

Nas imagens, Marco Aurélio aparece algemado ao lado de Leila, personagem de Dieckmann, poucos momentos antes de tentarem embarcar em um jatinho particular. Essa cena promete trazer uma reviravolta significativa para os vilões que, até agora, haviam conseguido escapar das consequências de seus atos.

Os personagens, Marco Aurélio e Leila, estão envolvidos em crimes como lavagem de dinheiro e corrupção, além de serem os principais suspeitos do assassinato de Odete Roitman, papel interpretado por Débora Bloch. A morte de Odete é um marco na história da televisão brasileira, e a cena icônica da sua morte, exibida originalmente em 1988, será relembrada no remake. Este momento-chave da trama irá ao ar na próxima segunda-feira (6) e promete reacender a curiosidade do público sobre o mistério que envolve sua morte.

Recentemente, as gravações mostraram o corpo da vilã sendo retirado do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A filmagem atraiu a atenção de curiosos e jornalistas, intensificando o clima de expectativa em torno da trama. O verdadeiro autor do crime permanece em segredo e só será revelado no último capítulo da novela, que está marcado para o dia 17 de outubro.

Além disso, após o término de “Vale Tudo”, a Globo dará início à nova novela “Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva em colaboração com Virgílio Silva e Zé Dassilva. Com a direção artística de Luiz Henrique Rios, a trama promete uma mistura de tragédia e comédia, abordando temas como suspense e crítica social. A história foca em Gerluce Maria das Graças, interpretada por Sophie Charlotte, uma jovem que enfrenta os mesmos desafios que sua mãe, Lígia, vivida por Dira Paes, marcada pelo abandono e maternidade precoce.