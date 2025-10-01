Assassinada e condenada estreia em 13 de novembro na HBO Max

A plataforma HBO Max confirmou que a nova série Max Original, intitulada Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, fará sua estreia no dia 13 de novembro. A série, que é baseada em um crime que realmente aconteceu, é dirigida por Andrucha Waddington e contará com um total de seis episódios. Para apresentar a produção, foi liberado um teaser com as primeiras imagens.

A narrativa da série se inspira no famoso podcast Praia dos Ossos e relata a história de Ângela Diniz, uma mulher que lutou por sua liberdade e desafiou normas sociais. Sua trajetória, no entanto, termina tragicamente quando ela é assassinada pelo namorado Doca Street, que a alvejou com quatro tiros, alegando legítima defesa da honra. Este caso, que chocou o Brasil, acabou por fortalecer movimentos feministas no país.

O teaser mostra Ângela em momentos de alegria, mas rapidamente muda o tom, revelando o crescimento da tensão na relação entre ela e Doca, além da violência que culminou em sua morte. Essas imagens destacam a seriedade da história real que a série pretende contar.

No elenco, Marjorie Estiano interpretará Ângela, enquanto Emilio Dantas dará vida a Doca Street. Outros atores de destaque incluem Antonio Fagundes, que fará o papel do advogado Evandro Lins Silva, e Thiago Lacerda, que interpretará Ibrahim Sued. Camila Márdila, Yara de Novaes e vários outros também fazem parte do elenco, que será composto por um total de 20 atores.

Ângela Diniz: Assassinada e Condenada é uma produção da Conspiração, com roteiro assinado por Elena Soárez, Pedro Perazzo e Thais Tavares. A direção geral é de Andrucha Waddington e a produção executiva é responsabilidade de Mariano Cesar, Anouk Aaron e Vanessa Miranda, todos da Warner Bros. Discovery.

Com uma trama que promete ser intensa e impactante, a série pretende relembrar um capítulo importante da história brasileira, abordando temas como violência de gênero e direitos femininos.