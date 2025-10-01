Números consolidados de 30 de setembro de 2025

Na última terça-feira, 30 de setembro de 2025, as audiências de TV mostraram alguns destaques importantes. A novela "Vale Tudo" se sobressaiu, alcançando uma média de 28,9 pontos, com pico de 30,2 pontos. Essa grande audiência pode ser atribuída ao enredo envolvente da novela, que tem conseguido atrair um número significativo de telespectadores.
Por outro lado, a trama "As Filhas da Senhora Garcia" não teve um desempenho tão positivo, sendo ofuscada pelo sucesso de "Vale Tudo". Isso demonstra como a concorrência entre as novelas pode impactar as audiências das produções.
Em relação ao entretenimento, o programa "A Fazenda" também se destacou, alcançando um novo recorde durante a formação de uma roça, o que indica que os fãs do reality estão cada vez mais engajados com os acontecimentos da temporada.
Na programação matinal, a volta de Ana Maria Braga ao "Mais Você" trouxe um resultado positivo. O programa voltou a superar o "Encontro com Patrícia Poeta" em termos de audiência, mostrando que a apresentadora continua a ser uma figura querida pelo público.
Abaixo estão os números consolidados das principais audiências do dia:
- Hora Um: 4,6 pontos
- Bom Dia SP: 8,9 pontos
- Bom Dia Brasil: 8,5 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,0 pontos
- Mais Você: 7,2 pontos
- SP1: 10,3 pontos
- Globo Esporte: 10,8 pontos
- Jornal Hoje: 11,4 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,6 pontos
- Sessão da Tarde: Vamos Consertar o Mundo: 10,5 pontos
- SPTV: 13,5 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 16,6 pontos
- Êta Mundo Melhor!: 19,6 pontos
- SP2: 21,6 pontos
- Dona de Mim: 22,2 pontos
- Jornal Nacional: 25,1 pontos
- Vale Tudo: 28,9 pontos
- Estrela da Casa: 14,8 pontos
- Profissão Repórter: 8,5 pontos
- Jornal da Globo: 7,2 pontos
- Conversa com Bial: 5,6 pontos
- Dona de Mim (reapresentação): 4,8 pontos
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,4 pontos
O cenário em outras emissoras também reflete a concorrência no horário:
- Balanço Geral Manhã: 1,8 pontos
- Fala Brasil: 3,8 pontos
- Hoje em Dia: 3,9 pontos
- Igreja Universal: 6,0 pontos
- Cidade Alerta SP: 6,6 pontos
- Jornal da Record: 6,5 pontos
- A Fazenda 17: 6,8 pontos
Números da concorrência no SBT e na Band:
- SBT Manhã: 2,4 pontos
- Bom Dia & Cia: 1,4 pontos
- As Filhas da Senhora Garcia: 3,6 pontos
- Programa do Ratinho: 3,7 pontos
Embora as médias de audiência refletem a competição saudável entre as diferentes emissoras, elas também indicam como as preferências dos telespectadores podem mudar rapidamente, dependendo do conteúdo exibido.
Vale ressaltar que, em 2025, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, dados que são particularmente relevantes para o mercado publicitário, que analisa tais informações para orientar suas estratégias.