Globo demonstra interesse em direitos da Copa do Nordeste 2026

A TV Globo está aumentando sua presença no mercado de transmissões esportivas e anunciou seu interesse em adquirir os direitos de transmissão da Copa do Nordeste a partir de 2026. Essa informação foi divulgada por um jornalista.

De acordo com as informações, a Globo planeja uma cobertura que abrange várias plataformas:

TV aberta : as transmissões serão limitadas à região Nordeste.

: as transmissões serão limitadas à região Nordeste. TV por assinatura : os jogos serão exibidos no canal SporTV.

: os jogos serão exibidos no canal SporTV. Plataformas digitais: as partidas poderão ser assistidas ao vivo no GE TV, uma iniciativa recente do grupo no YouTube.

Neste ano, a Globo voltou a transmitir o torneio, mas apenas através do Premiere, seu serviço de pay-per-view, após estar afastada da competição por vários anos.

Desde 2018, a Copa do Nordeste é exibida exclusivamente pelo SBT, que tem registrado altos índices de audiência, especialmente durante as finais e jogos decisivos, com picos que ultrapassaram 30 pontos em algumas regiões. O SBT tem se beneficiado de um consórcio formado por suas afiliadas na região, que compartilham os custos relacionados aos direitos de transmissão.

Apesar do interesse da Globo, o SBT não tem planos de abrir mão do torneio, que é considerado um dos seus maiores pilares no cenário do futebol brasileiro.

A volta da competição ao Premiere mostrou a popularidade da Copa do Nordeste. Além de boa audiência, observou-se um aumento no número de assinantes que são torcedores de clubes nordestinos, um fator relevante para a Globo, pois a região abriga torcidas extremamente apaixonadas e fiéis.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está acompanhando de perto essa disputa, mas está aguardando a definição do formato da competição para 2025 antes de tomar qualquer decisão sobre os direitos televisivos. Recentemente, representantes dos clubes se reuniram para discutir a possibilidade de um calendário mais enxuto, com menos datas dedicadas ao torneio.

Enquanto isso, Globo e SBT permanecem nos bastidores, em um confronto que promete agitar o mercado de transmissões esportivas no Brasil nos próximos anos.