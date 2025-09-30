Intoxicação por metanol e abuso de álcool: entenda os sinais

O metanol, um tipo de álcool, é altamente perigoso e pode provocar sérios problemas de saúde, até mesmo a morte, com doses muito menores do que o etanol, o álcool comum encontrado em bebidas. Embora quimicamente pareça semelhante ao etanol, a forma como o corpo humano processa essas substâncias difere bastante.

Quando ingerido, o etanol é convertido em acetaldeído, uma substância tóxica, mas que o fígado consegue metabolizar em ácido acético, o mesmo encontrado no vinagre. Cada pessoa tem uma capacidade diferente de metabolizar o etanol, que varia de acordo com fatores como idade, peso e saúde do fígado. O consumo excessivo de etanol pode resultar em dependência, intoxicação grave e várias doenças, incluindo problemas no fígado, coração e rins.

Por outro lado, o metanol é metabolizado de maneira diferente. Ele se transforma em formaldeído e, posteriormente, em ácido fórmico. Isso acontece lentamente, podendo se acumular em órgãos e provocar complicações. O acúmulo de ácido fórmico sobrecarrega o sistema nervoso, afetando especialmente o nervo óptico, o que pode causar alterações na visão, levando até à cegueira, que pode ser temporária ou permanente.

Os sintomas do envenenamento por metanol geralmente aparecem entre 12 e 14 horas após a ingestão. Inicialmente, a pessoa pode sentir dores de cabeça, náuseas, vômitos, dor abdominal, confusão mental e alterações na visão. A apresentação dos sintomas pode variar de pessoa para pessoa, não ocorrendo necessariamente na mesma ordem.

Especialistas alertam que é crucial procurar atendimento médico imediatamente ao perceber qualquer um desses sintomas. O tratamento depende de exames confirmatórios e pode incluir o uso de medicamentos que ajudam a neutralizar a acidez, vitamina como o ácido fólico, e até hemodiálise em casos severos. Recomenda-se que não se tente remédios caseiros, pois isso pode agravar a situação.

Para distinguir entre o envenenamento por etanol e metanol, os sintomas podem ajudar. Os efeitos do etanol costumam ser mais imediatos, enquanto os do metanol se desenvolvem lentamente. Se após algumas horas de ingestão de álcool, surgirem sintomas diferentes, especialmente alterações visuais, é recomendável buscar ajuda médica.

Os sinais mais comuns do envenenamento por metanol incluem cegueira, neblina na visão, intolerância à luz e manchas visuais. Embora os problemas de visão sejam mais comuns, o impacto do metanol nas mitocôndrias—responsáveis pela geração de energia nas células—pode ser ainda mais preocupante. O formaldeído interfere nesse processo, impedindo as células de produzirem energia, o que pode ser irreversível a partir de certo ponto.

Diante de qualquer suspeita de envenenamento por metanol, a orientação é procurar imediatamente serviços de urgência. As unidades de saúde estão preparadas para identificar rapidamente diferentes tipos de intoxicação, garantindo o atendimento adequado.