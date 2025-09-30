Jaguariaíva promove capacitação em doenças crônicas

Na última semana, a Secretaria de Saúde de Jaguariaíva promoveu uma importante ação para capacitar profissionais de saúde sobre doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. A atividade contou com a presença de uma equipe do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais (CimSaúde), que ofereceu informações valiosas sobre a Linha de Cuidado relacionada a essas condições.

O evento focou em temas essenciais, incluindo a estratificação de risco e o tratamento adequado da hipertensão arterial, além da insulinoterapia para diabéticos. A enfermeira Eduarda Bueno, que representa a subsede de Castro, comentou sobre as abordagens apresentadas durante a ação.

Diversos profissionais, como médicos, enfermeiros e coordenadores da Estratégia Saúde da Família (ESF) de Jaguariaíva, estiveram envolvidos na capacitação. Anelise Juliani dos Santos, enfermeira e coordenadora da Atenção Primária à Saúde, ressaltou a eficácia do matriciamento, destacando a atuação dos médicos do programa Qualicis. Ela enfatizou a relevância do programa para aprimorar o atendimento na região.

A diretora do CimSaúde, Pâmella Costa, explicou que um dos objetivos do programa Qualicis é promover ações educativas, como o matriciamento, que visa facilitar o compartilhamento de cuidados entre as equipes da Atenção Primária à Saúde e da Atenção Ambulatorial de Especialidades. Com isso, espera-se melhorar a qualidade no atendimento aos pacientes com doenças crônicas, contribuindo para uma gestão de saúde mais integrada e eficaz na região.