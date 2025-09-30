CBF anuncia alterações na Copa do Brasil e calendário de 2026

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está se preparando para implementar mudanças importantes no calendário do futebol nacional em 2026. Uma das principais alterações propostas é a realização da final da Copa do Brasil em um único jogo, que pode acontecer em um campo neutro. A CBF vai anunciar oficialmente essas mudanças na próxima quarta-feira, após uma reunião agendada para terça-feira.

Entre as mudanças, uma das principais é a redução de cinco datas nos campeonatos estaduais, que em 2026 terão um máximo de 11 partidas. Para a Copa do Brasil, a ideia é que as fases anteriores às oitavas de final sejam disputadas em jogos únicos, enquanto as oitavas até as semifinais continuarão com partidas de ida e volta. Originalmente, havia uma proposta para que todas as fases fossem realizadas em jogo único, exceto a final, mas essa ideia perdeu força nas discussões.

A final da Copa do Brasil está prevista para ocorrer no final da temporada, seguindo o modelo de 2025, quando a decisão aconteceu em 21 de dezembro. Essa mudança visa permitir que os clubes participem do torneio intercontinental da FIFA após o Campeonato Brasileiro.

Além dessas alterações, a CBF está considerando a ampliação da Série D, que pode passar de 64 para 96 clubes. Essa expansão tem como objetivo proporcionar mais oportunidade a times menores que, muitas vezes, têm dificuldade em competir em campeonatos de maior visibilidade.

Outra proposta em análise é a solicitação à Conmebol para que as duas vagas brasileiras da fase preliminar da Copa Libertadores sejam transformadas em classificações diretas para a fase de grupos. No entanto, essa proposta enfrenta resistência por parte da confederação sul-americana.

Essas mudanças visam organizar melhor o calendário do futebol brasileiro e ajustar a participação dos clubes, especialmente da Série A, que começariam sua participação na Copa do Brasil a partir da fase de 16-avos de final.