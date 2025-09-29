Band apresenta Chris Flores no Melhor da Tarde e novo projeto marítimo

Na última segunda-feira, dia 29, o Grupo Bandeirantes de Comunicação realizou um evento especial em São Paulo, reunindo mais de 100 convidados para apresentar seus resultados e estratégias de publicidade. O encontro ocorreu na Fazenda Churrascada e foi conduzido pelos apresentadores Joel Datena e Leo Dias.

Participaram da cerimônia diversos rostos conhecidos da emissora, como Eduardo Oinegue, Renata Fan, Neto e Téo José, além de representantes da área comercial do grupo.

### Novidades no Entretenimento

Um dos principais anúncios foi a contratação da jornalista Chris Flores, que se juntará à Band para apresentar o programa “Melhor da Tarde”. Chris é uma figura reconhecida, com uma carreira destacada no SBT, e irá dividir a apresentação com Leo Dias e JP Vergueiro, a partir de uma data a ser confirmada no próximo mês.

A movimentação também trouxe mudanças para Pâmela Lucciola, que estava à frente do programa de forma interina. Agora, ela assumirá o “Melhor da Noite”, consolidando sua presença no horário nobre da emissora. Essas alterações fazem parte da estratégia da Band para aprimorar sua programação nas tardes e noites com novos formatos concorrentes.

### Lançamento de “O Som dos Oceanos”

Outra novidade apresentanda foi o novo projeto intitulado “O Som dos Oceanos”, uma parceria com a produtora PromoAção, especializada em cruzeiros temáticos. O programa está previsto para estrear em dezembro, sob a apresentação de Eri Johnson, e trará um formato que combina turismo e música em alta-mar.

“O Som dos Oceanos” contará com shows de artistas renomados, como Gilberto Gil e Gusttavo Lima, e mostrará também os bastidores das interações entre os músicos e a experiência dos passageiros a bordo.

### Destaques da Programação

Durante o evento, a Band aproveitou para resgatar alguns de seus programas de maior sucesso, como “Brasil Urgente”, “MasterChef Brasil” e “Jornal da Band”, ressaltando a força desses produtos na grade da emissora.

A superintendente executiva nacional, Giselle Estefano, destacou a importância do encontro, ressaltando que o objetivo foi criar um ambiente descontraído para celebrar as conquistas do ano e reafirmar a abrangência multiplataforma do grupo.

### Cultural e Networking

O evento também contou com apresentações culturais, incluindo uma dança do ventre inspirada na novela turca “Cruel Istambul”, um show da cantora Gilmelândia — que estará no “MasterChef Celebridades” em novembro — e uma apresentação de bateria de escolas de samba. Essas atrações ajudaram a criar um clima festivo antes da cobertura do Carnaval pela emissora.

Os convidados também puderam participar de experiências exclusivas durante o almoço, promovendo o networking e interações com possíveis patrocinadores.

### Crescimento no Digital

Nos últimos anos, a Band tem buscado expandir sua presença no ambiente digital, integrando suas produções de TV, rádio e plataformas online. Essa estratégia é fundamental em um cenário publicitário em crescimento, onde os investimentos em mídia digital aumentaram 11% em 2024 no Brasil. A emissora está focada em aumentar sua participação neste mercado, oferecendo uma combinação de jornalismo, esportes e entretenimento diversificado para atender diferentes públicos.