Pai de Erick faz buscas por conta própria em rio

O desaparecimento do adolescente Erick Rian Duarte dos Santos, de 16 anos, completa sete meses nesta semana. Ele está desaparecido desde 21 de fevereiro de 2025, e as buscas por seu paradeiro continuam em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Imagens de câmeras de segurança mostram Erick deixando o condomínio onde morava e indo em direção ao parque da cidade. As últimas gravações o registram próximo à ponte do Rio Iguaçu. Testemunhas também relataram ter visto o garoto na área do rio, levantando a preocupação da família.

Sem avanços nas investigações policiais, o pai de Erick, Rendner Duarte, decidiu realizar buscas por conta própria. Ele já percorreu a região à procura de pistas, incluindo conversas com moradores locais, mas ainda não obteve sucesso. “Nessas horas, ninguém vê nada,” desabafou o pai em uma entrevista.

Erick desapareceu no bairro Cidade Jardim e, de acordo com familiares, saiu de casa sem avisar e sem levar itens pessoais como celular e documentos. O desespero da família se intensificou e, no dia 3 de março, amigos e parentes se reuniram para pedir que a Polícia Civil do Paraná não desistisse das buscas.

A mãe de Erick expressou sua angústia em relação ao sumiço do filho, ressaltando a falta que ele faz. “A gente não sabe se ele está bem, se está alimentado, onde está dormindo. Só queria ele de volta para cuidar dele novamente,” declarou, emocionada.

As buscas e apelos pela localização de Erick continuam, com esperança de que a família receba notícias do adolescente.