Dilma na 5ª Conferência Nacional para Mulheres: superação de retrocessos

A ex-presidenta Dilma Rousseff, que atualmente ocupa o cargo de presidenta do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco dos BRICS, enviou uma mensagem às mais de 4 mil mulheres que participam da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, iniciada nesta segunda-feira, 29, em Brasília.

Dilma, embora esteja em missão na China, enfatizou seu apoio às mulheres brasileiras em um vídeo. Ela destacou a importância da conferência, definindo-a como uma “expressão viva da democracia participativa”. Este evento é realizado quase dez anos após a última conferência, que ocorreu em maio de 2016, poucos meses antes do impeachment que resultou em sua saída do poder.

A ex-presidenta recordou que a última conferência foi seu último compromisso oficial antes do que considerou um golpe contra a democracia. Ela declarou que essa nova conferência possui um significado especial, pois vem após um período de retrocessos e ataques às conquistas democráticas. Segundo Dilma, a história demonstrou que a resistência é valiosa.

Dilma também comemorou a recente volta da democracia, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. Ela ressaltou que, sob a liderança de Lula e com o Ministério das Mulheres reestruturado, há esperança renovada. “A luta por um desenvolvimento inclusivo exige a participação plena das mulheres”, afirmou, enfatizando que a igualdade de gênero é fundamental para um país justo e soberano.

Em sua mensagem, Dilma declarou que “nenhuma violência é aceitável” e que todos os direitos devem ser mantidos. Ela destacou a importância de políticas construídas coletivamente para enfrentar desigualdades, machismo, misoginia, racismo e outras formas de opressão.

Dilma concluiu sua fala desejando que a 5ª Conferência seja um marco de unidade e mobilização, capaz de gerar diretrizes que melhorem a vida de milhões de mulheres no país. Ela enviou um abraço carinhoso e reafirmou seu compromisso em defender a democracia, a igualdade e a dignidade.

A 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres ocorre até a próxima quarta-feira, dia 1º, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília. A programação completa do evento está disponível na página oficial do Ministério das Mulheres.