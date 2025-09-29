João Leone vence o Mister Brasil Universo 2025 em final emocionante

A grande final do Mister Brasil Universo 2025, realizada no último sábado (27) na Unibes Cultural, em São Paulo, foi um evento cheio de emoção e glamour. Após cinco dias intensos de desafios e provas que foram exibidos em formato de reality show, o título de Mister Brasil Universo foi conquistado por João Leone. O vencedor, de 27 anos, é modelo, professor de muay thai e criador de conteúdo digital sobre estilo de vida e cuidados masculinos.

João Leone, que tem 1,84m de altura, agora se prepara para representar o Brasil no Mister Universe, evento que acontecerá em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 23 de novembro. Sua combinação de beleza, carisma e boa forma foram fatores determinantes para a sua vitória.

Durante a final, 28 candidatos de diferentes estados brasileiros, além do Distrito Federal e de Fernando de Noronha, participaram de desfiles em trajes de gala e moda praia. Eles também passaram por entrevistas que ajudaram a definir os três melhores colocados. O segundo lugar ficou com Matheus Orlando, representante do Pará, e Vinicius Cruz, do Rondônia, ficou em terceiro.

A escolha do vencedor foi feita por um júri composto por personalidades conhecidas, como a influenciadora Lari Santos, o stylist Dudu Farias, o ator e ex-participante de reality shows Henrique Martins, a diretora da Unibes Cultural Elaine Vieira, e outros influenciadores e artistas.

A emoção tomou conta do palco quando João Leone, ao ser coroado, expressou sua gratidão: “Não sei se consigo falar; ver minha mãe chorando me quebra um pouco. Quero agradecer a todos, por estarmos vivos e com saúde. Estou muito feliz!”

O concurso, idealizado por Cristian Mazetti e Rogério Campaneli, trouxe uma abordagem inovadora ao misturar entretenimento e responsabilidade social. Durante o período de confinamento, os participantes se envolveram em atividades que promoveram comunicação, engajamento social e moda sustentável, tudo isso com um forte enfoque nas redes sociais.

Com sua vitória, João Leone se tornou o principal representante do Brasil no palco internacional. O perfil oficial do concurso global parabenizou João em suas redes sociais, reforçando o orgulho do país na próxima edição do Mister Universe 2025, que acontecerá em Los Angeles, Califórnia.