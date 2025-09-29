Chris Flores assume comando do “Melhor da Tarde” na Band

A Band anunciou neste domingo (28) a contratação da jornalista Chris Flores, que voltará à televisão após quase dois anos longe do ar. Com 47 anos, ela é a nova apresentadora do “Melhor da Tarde” e dividirá a bancada com Leo Dias. Essa é a segunda reestruturação do programa em pouco mais de três meses.

A data exata de estreia ainda não foi divulgada, mas a previsão é que ocorra em outubro. Um evento voltado ao mercado publicitário, que acontecerá nesta segunda-feira (29), irá revelar mais novidades da programação da emissora para 2025.

### Reencontro com Leo Dias

Chris e Leo Dias já trabalharam juntos no “Fofocalizando”, no SBT, onde criaram uma boa sintonia. Na Band, a proposta é diversificar os temas abordados no programa, que agora não se limitará apenas a fofocas, mas incluirá uma variedade de conteúdos. Chris destacou que, embora tenha deixado o jornalismo de celebridades temporariamente, sentia que era hora de mudar. “No momento em que saí do Fofocalizando, as pautas estavam muito pesadas e não faziam sentido para mim”, afirmou.

Ela também mencionou que sua nova função é uma oportunidade de trazer novos assuntos para a atração. “O Leo é o protagonista e me convidou para dividir o programa e explorar outras questões além das celebridades”, explicou.

### Do afastamento à volta

Chris Flores saiu do “Fofocalizando” em novembro de 2023 e deixou oficialmente o SBT em abril de 2024. Durante seu afastamento, a jornalista dedicou-se à sua saúde e completou um mestrado em História pela PUC-SP. Com mais de duas décadas de experiência em comunicação, Chris já trabalhou em empresas como Editora Abril, Record e SBT, onde apresentou diversos programas, incluindo o “Fábrica de Casamentos” e o “BBQ Brasil”.

A chegada de Chris mudará a dinâmica da programação. Pâmela Lucciola, que atualmente apresenta o “Melhor da Tarde”, será transferida para o “Melhor da Noite”, após a saída de Otaviano Costa. Já João Paulo Vergueiro pode ficar na nova atração matinal ou também se mover para o programa noturno.

Essas mudanças são estratégicas para a Band, já que, embora a audiência do “Melhor da Tarde” tenha se mantido entre 0,8 e 1,2 pontos na Grande São Paulo, a receita publicitária caiu desde a saída de Catia Fonseca, em junho.

Além de dividir a apresentação, Leo Dias continuará gerenciando grande parte do conteúdo do programa, incluindo entrevistas produzidas por sua equipe do “TV Leo Dias” no YouTube. Chris acredita que sua presença pode equilibrar o formato e atrair mais anunciantes. “Estou animada para ampliar os horizontes do programa e voltar a me conectar com o público feminino, algo que valorizo e ao qual tenho falado pouco nos últimos anos. Além disso, sou cozinheira e dona de casa, e sinto falta de ter uma cozinha na TV”, afirmou Chris.