Números consolidados de 26 de setembro de 2025

Na sexta-feira, 26 de setembro de 2025, a audiência das principais emissoras de televisão revelou algumas mudanças significativas. O Jornal da Record continua a enfrentar dificuldades e não é mais o programa mais assistido do dia na emissora.

Outra mudança de destaque foi a queda do Balanço Geral SP, que perdeu espectadores para o programa Alô Você, que agora possui uma vantagem maior sobre o Jogo Aberto.

Na emissora SBT, o SBT Brasil também apresentou resultados insatisfatórios, ficando atrás do Jornal da Band e caindo para a quarta posição entre os telejornais.

Na faixa das 18h30, a novela Coração Indomável teve um desempenho abaixo do esperado, registrando níveis de audiência mais baixos na semana.

Os números de audiência consolidados do dia mostram a seguinte performance dos programas:

Bom Dia SP : 8,7 pontos

: 8,7 pontos Bom Dia Brasil : 9,0 pontos

: 9,0 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 7,1 pontos

: 7,1 pontos Mais Você : 6,8 pontos

: 6,8 pontos SP1 : 9,6 pontos

: 9,6 pontos Globo Esporte : 9,8 pontos

: 9,8 pontos Jornal Hoje : 10,3 pontos

: 10,3 pontos Edição Especial: Terra Nostra : 10,5 pontos

: 10,5 pontos Sessão da Tarde: Bons Companheiros : 11,4 pontos

: 11,4 pontos SPTV : 14,2 pontos

: 14,2 pontos Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem : 17,4 pontos

: 17,4 pontos Êta Mundo Melhor! : 19,2 pontos

: 19,2 pontos SP2 : 21,6 pontos

: 21,6 pontos Dona de Mim : 22,9 pontos

: 22,9 pontos Jornal Nacional : 24,6 pontos

: 24,6 pontos Vale Tudo : 25,4 pontos

: 25,4 pontos Estrela da Casa : 15,2 pontos

: 15,2 pontos Globo Repórter : 9,6 pontos

: 9,6 pontos Jornal da Globo : 7,4 pontos

: 7,4 pontos Conversa com Bial : 5,8 pontos

: 5,8 pontos Dona de Mim (reapresentação) : 5,0 pontos

: 5,0 pontos Comédia na Madruga: Vai Que Cola : 4,0 pontos

: 4,0 pontos Corujão: Pedágio : 3,5 pontos

: 3,5 pontos Corujão: Aos Nossos Filhos: 3,5 pontos

Além disso, para o SBT, os dados mostraram o seguinte:

SBT Manhã : 2,7 pontos

: 2,7 pontos SBT Manhã 2ª Edição : 2,6 pontos

: 2,6 pontos Bom Dia & Cia : 1,5 ponto

: 1,5 ponto Primeiro Impacto : 2,4 pontos

: 2,4 pontos Alô Você : 3,0 pontos

: 3,0 pontos SBT Brasil : 3,0 pontos

: 3,0 pontos Programa do Ratinho : 4,2 pontos

: 4,2 pontos Tela de Sucessos: Um Anjo em Nossas Vidas : 3,1 pontos

: 3,1 pontos The Noite: 2,0 pontos

Outros programas das redes Band e RedeTV! também mostraram resultados variados, com algumas atrações permanecendo com índices bem baixos de audiência.

Em 2025, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados são importantes para o mercado publicitário, pois ajudam a entender o comportamento do público.