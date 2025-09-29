Números consolidados de 26 de setembro de 2025

Na sexta-feira, 26 de setembro de 2025, a audiência das principais emissoras de televisão revelou algumas mudanças significativas. O Jornal da Record continua a enfrentar dificuldades e não é mais o programa mais assistido do dia na emissora.
Outra mudança de destaque foi a queda do Balanço Geral SP, que perdeu espectadores para o programa Alô Você, que agora possui uma vantagem maior sobre o Jogo Aberto.
Na emissora SBT, o SBT Brasil também apresentou resultados insatisfatórios, ficando atrás do Jornal da Band e caindo para a quarta posição entre os telejornais.
Na faixa das 18h30, a novela Coração Indomável teve um desempenho abaixo do esperado, registrando níveis de audiência mais baixos na semana.
Os números de audiência consolidados do dia mostram a seguinte performance dos programas:
- Bom Dia SP: 8,7 pontos
- Bom Dia Brasil: 9,0 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,1 pontos
- Mais Você: 6,8 pontos
- SP1: 9,6 pontos
- Globo Esporte: 9,8 pontos
- Jornal Hoje: 10,3 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 10,5 pontos
- Sessão da Tarde: Bons Companheiros: 11,4 pontos
- SPTV: 14,2 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,4 pontos
- Êta Mundo Melhor!: 19,2 pontos
- SP2: 21,6 pontos
- Dona de Mim: 22,9 pontos
- Jornal Nacional: 24,6 pontos
- Vale Tudo: 25,4 pontos
- Estrela da Casa: 15,2 pontos
- Globo Repórter: 9,6 pontos
- Jornal da Globo: 7,4 pontos
- Conversa com Bial: 5,8 pontos
- Dona de Mim (reapresentação): 5,0 pontos
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,0 pontos
- Corujão: Pedágio: 3,5 pontos
- Corujão: Aos Nossos Filhos: 3,5 pontos
Além disso, para o SBT, os dados mostraram o seguinte:
- SBT Manhã: 2,7 pontos
- SBT Manhã 2ª Edição: 2,6 pontos
- Bom Dia & Cia: 1,5 ponto
- Primeiro Impacto: 2,4 pontos
- Alô Você: 3,0 pontos
- SBT Brasil: 3,0 pontos
- Programa do Ratinho: 4,2 pontos
- Tela de Sucessos: Um Anjo em Nossas Vidas: 3,1 pontos
- The Noite: 2,0 pontos
Outros programas das redes Band e RedeTV! também mostraram resultados variados, com algumas atrações permanecendo com índices bem baixos de audiência.
Em 2025, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados são importantes para o mercado publicitário, pois ajudam a entender o comportamento do público.