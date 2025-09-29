Notícias

Números consolidados de 26 de setembro de 2025

confira os números consolidados de 26/09/2025

Na sexta-feira, 26 de setembro de 2025, a audiência das principais emissoras de televisão revelou algumas mudanças significativas. O Jornal da Record continua a enfrentar dificuldades e não é mais o programa mais assistido do dia na emissora.

Outra mudança de destaque foi a queda do Balanço Geral SP, que perdeu espectadores para o programa Alô Você, que agora possui uma vantagem maior sobre o Jogo Aberto.

Na emissora SBT, o SBT Brasil também apresentou resultados insatisfatórios, ficando atrás do Jornal da Band e caindo para a quarta posição entre os telejornais.

Na faixa das 18h30, a novela Coração Indomável teve um desempenho abaixo do esperado, registrando níveis de audiência mais baixos na semana.

Os números de audiência consolidados do dia mostram a seguinte performance dos programas:

  • Bom Dia SP: 8,7 pontos
  • Bom Dia Brasil: 9,0 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,1 pontos
  • Mais Você: 6,8 pontos
  • SP1: 9,6 pontos
  • Globo Esporte: 9,8 pontos
  • Jornal Hoje: 10,3 pontos
  • Edição Especial: Terra Nostra: 10,5 pontos
  • Sessão da Tarde: Bons Companheiros: 11,4 pontos
  • SPTV: 14,2 pontos
  • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 17,4 pontos
  • Êta Mundo Melhor!: 19,2 pontos
  • SP2: 21,6 pontos
  • Dona de Mim: 22,9 pontos
  • Jornal Nacional: 24,6 pontos
  • Vale Tudo: 25,4 pontos
  • Estrela da Casa: 15,2 pontos
  • Globo Repórter: 9,6 pontos
  • Jornal da Globo: 7,4 pontos
  • Conversa com Bial: 5,8 pontos
  • Dona de Mim (reapresentação): 5,0 pontos
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,0 pontos
  • Corujão: Pedágio: 3,5 pontos
  • Corujão: Aos Nossos Filhos: 3,5 pontos

Além disso, para o SBT, os dados mostraram o seguinte:

  • SBT Manhã: 2,7 pontos
  • SBT Manhã 2ª Edição: 2,6 pontos
  • Bom Dia & Cia: 1,5 ponto
  • Primeiro Impacto: 2,4 pontos
  • Alô Você: 3,0 pontos
  • SBT Brasil: 3,0 pontos
  • Programa do Ratinho: 4,2 pontos
  • Tela de Sucessos: Um Anjo em Nossas Vidas: 3,1 pontos
  • The Noite: 2,0 pontos

Outros programas das redes Band e RedeTV! também mostraram resultados variados, com algumas atrações permanecendo com índices bem baixos de audiência.

Em 2025, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados são importantes para o mercado publicitário, pois ajudam a entender o comportamento do público.

