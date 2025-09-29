Salários chegam a R$ 16,8 mil em diversas áreas

A Prefeitura e a Câmara Municipal de Batayporã, que fica a 310 quilômetros de Campo Grande, abriram inscrições para dois concursos públicos. As oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade, incluindo vagas para quem possui formação de nível fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.639,44 até R$ 16.879,92, de acordo com o cargo. A carga horária dos postos varia de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições estarão abertas de 29 de setembro até 11 de dezembro, e as taxas para participar dos certames vão de R$ 100 a R$ 140, dependendo do cargo escolhido. As vagas disponíveis abrangem várias áreas, como saúde, educação, administração e serviços gerais.

No concurso da Prefeitura, regido pelo Edital nº 01/2025, há diversas oportunidades. Os cargos incluem analista de controle interno, assistente social, contador, enfermeiro, farmacêutico, médico, psicólogo, entre outros. Também há vagas para funções operacionais, como auxiliar de serviços gerais, motorista e pedreiro. No total, há mais de 40 empregos disponíveis.

Quanto ao concurso da Câmara, também sob o Edital nº 01/2025, as vagas são para advogado, contador, controlador e auxiliar de serviços gerais. As inscrições devem ser feitas online, e o pagamento da taxa é obrigatório.

Para quem deseja aumentar suas oportunidades profissionais, essa é uma boa chance de concorrer a uma vaga na administração pública. É importante que os candidatos verifiquem todos os detalhes nos editais disponíveis.