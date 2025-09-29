Números consolidados de 27 de setembro de 2025

No último sábado, 27 de setembro de 2025, a programação da televisão brasileira apresentou diversas movimentações de audiência. A Globo se destacou com o programa de luta Spaten Fight Night, que alcançou um pico de 13 pontos de audiência, impulsionado por uma briga generalizada durante o evento. Antes desse destaque, o programa Estrela da Casa também teve um desempenho notável, alcançando recordes de audiência para sábados.

Enquanto isso, o SBT enfrentou dificuldades, registrando recordes negativos. Os programas Sábado Animado e Cinema em Casa apresentaram números de audiência preocupantes, os mais baixos da emissora. Além disso, a edição especial da novela Terra Nostra não conseguiu romper a barreira dos 10 pontos, indicando um interesse reduzido do público.

Outro destaque foi A Fazenda 17, que, apesar de uma média de audiência considerada modesta, conseguiu se manter à frente do programa Sabadou com Virgínia.

Abaixo, estão os números consolidados de audiência de sábado, 27 de setembro de 2025:

Audiência por Programação

Globo:

Globo Rural (reapresentação): 4,6

4,6 Bom dia Sábado: 7,2

7,2 Pequenas Empresas Grandes Negócios: 7,8

7,8 É de Casa: 6,9

6,9 SP1: 9,4

9,4 Globo Esporte: 9,3

9,3 Jornal Hoje: 9,6

9,6 Edição Especial: Terra Nostra: 9,1

9,1 Paulistar: 8,4

8,4 O Melhor da Escolinha: 8,4

8,4 Caldeirão com Mion: 10,4

10,4 Êta Mundo Melhor!: 16,7

16,7 SP2: 19,6

19,6 Dona de Mim: 19,7

19,7 Jornal Nacional: 21,2

21,2 Vale Tudo: 23,1

23,1 Estrela da Casa: 15,1

15,1 Spaten Fight Night: 12,3

12,3 Altas Horas Especial: 8,1

8,1 Supercine: Do Que os Homens Gostam: 5,2

5,2 Dona de Mim (reapresentação): 4,0

4,0 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,9

3,9 Corujão: A Viagem de Pedro: 3,5

Record:

Brasil Caminhoneiro: 0,6

0,6 Fala Brasil – Edição de Sábado: 2,6

2,6 The Love School: 1,5

1,5 Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 2,9

2,9 Igreja Universal: 3,1

3,1 Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 2,9

2,9 Cine Aventura: Mundo em Caos: 3,7

3,7 Cidade Alerta – Edição de Sábado: 5,0

5,0 Jornal da Record – Edição de Sábado: 4,5

4,5 Cidade Alerta – Edição de Sábado à Noite: 3,7

3,7 A Fazenda 17: 4,1

4,1 Super Tela: Mente Criminosa: 2,7

2,7 Fala Que Eu Te Escuto: 1,1

SBT:

Luccas Toon: 1,6

1,6 Sábado Animado: 1,4

1,4 SBT Notícias 1ª Edição: 2,1

2,1 Eita Lucas!: 2,4

2,4 Cinema em Casa: O Radicão: 2,0

2,0 SBT Notícias 2ª Edição: 2,2

2,2 SBT Brasil: 2,9

2,9 Bake Off Brasil 11: 2,9

2,9 Sabadou com Virginia: 2,9

2,9 Programa do João no SBT: 1,8

1,8 Notícias Impressionantes: 1,2

1,2 SBT Notícias: 1,0

Esses números refletem as audiências obtidas na Grande São Paulo e servem de referência para avaliar o desempenho das emissoras e atratividade dos programas para o público. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados.