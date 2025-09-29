Números consolidados de 27 de setembro de 2025

No último sábado, 27 de setembro de 2025, a programação da televisão brasileira apresentou diversas movimentações de audiência. A Globo se destacou com o programa de luta Spaten Fight Night, que alcançou um pico de 13 pontos de audiência, impulsionado por uma briga generalizada durante o evento. Antes desse destaque, o programa Estrela da Casa também teve um desempenho notável, alcançando recordes de audiência para sábados.
Enquanto isso, o SBT enfrentou dificuldades, registrando recordes negativos. Os programas Sábado Animado e Cinema em Casa apresentaram números de audiência preocupantes, os mais baixos da emissora. Além disso, a edição especial da novela Terra Nostra não conseguiu romper a barreira dos 10 pontos, indicando um interesse reduzido do público.
Outro destaque foi A Fazenda 17, que, apesar de uma média de audiência considerada modesta, conseguiu se manter à frente do programa Sabadou com Virgínia.
Abaixo, estão os números consolidados de audiência de sábado, 27 de setembro de 2025:
Audiência por Programação
Globo:
- Globo Rural (reapresentação): 4,6
- Bom dia Sábado: 7,2
- Pequenas Empresas Grandes Negócios: 7,8
- É de Casa: 6,9
- SP1: 9,4
- Globo Esporte: 9,3
- Jornal Hoje: 9,6
- Edição Especial: Terra Nostra: 9,1
- Paulistar: 8,4
- O Melhor da Escolinha: 8,4
- Caldeirão com Mion: 10,4
- Êta Mundo Melhor!: 16,7
- SP2: 19,6
- Dona de Mim: 19,7
- Jornal Nacional: 21,2
- Vale Tudo: 23,1
- Estrela da Casa: 15,1
- Spaten Fight Night: 12,3
- Altas Horas Especial: 8,1
- Supercine: Do Que os Homens Gostam: 5,2
- Dona de Mim (reapresentação): 4,0
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,9
- Corujão: A Viagem de Pedro: 3,5
Record:
- Brasil Caminhoneiro: 0,6
- Fala Brasil – Edição de Sábado: 2,6
- The Love School: 1,5
- Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 2,9
- Igreja Universal: 3,1
- Cine Aventura: Mundo em Caos: 3,7
- Cidade Alerta – Edição de Sábado: 5,0
- Jornal da Record – Edição de Sábado: 4,5
- Cidade Alerta – Edição de Sábado à Noite: 3,7
- A Fazenda 17: 4,1
- Super Tela: Mente Criminosa: 2,7
- Fala Que Eu Te Escuto: 1,1
SBT:
- Luccas Toon: 1,6
- Sábado Animado: 1,4
- SBT Notícias 1ª Edição: 2,1
- Eita Lucas!: 2,4
- Cinema em Casa: O Radicão: 2,0
- SBT Notícias 2ª Edição: 2,2
- SBT Brasil: 2,9
- Bake Off Brasil 11: 2,9
- Sabadou com Virginia: 2,9
- Programa do João no SBT: 1,8
- Notícias Impressionantes: 1,2
- SBT Notícias: 1,0
Esses números refletem as audiências obtidas na Grande São Paulo e servem de referência para avaliar o desempenho das emissoras e atratividade dos programas para o público. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados.