Números consolidados de 27 de setembro de 2025

Autor Rodrigo Campos
Spaten Fight Night na Globo. Foto: Reprodução/Globo
No último sábado, 27 de setembro de 2025, a programação da televisão brasileira apresentou diversas movimentações de audiência. A Globo se destacou com o programa de luta Spaten Fight Night, que alcançou um pico de 13 pontos de audiência, impulsionado por uma briga generalizada durante o evento. Antes desse destaque, o programa Estrela da Casa também teve um desempenho notável, alcançando recordes de audiência para sábados.

Enquanto isso, o SBT enfrentou dificuldades, registrando recordes negativos. Os programas Sábado Animado e Cinema em Casa apresentaram números de audiência preocupantes, os mais baixos da emissora. Além disso, a edição especial da novela Terra Nostra não conseguiu romper a barreira dos 10 pontos, indicando um interesse reduzido do público.

Outro destaque foi A Fazenda 17, que, apesar de uma média de audiência considerada modesta, conseguiu se manter à frente do programa Sabadou com Virgínia.

Abaixo, estão os números consolidados de audiência de sábado, 27 de setembro de 2025:

Audiência por Programação

Globo:

  • Globo Rural (reapresentação): 4,6
  • Bom dia Sábado: 7,2
  • Pequenas Empresas Grandes Negócios: 7,8
  • É de Casa: 6,9
  • SP1: 9,4
  • Globo Esporte: 9,3
  • Jornal Hoje: 9,6
  • Edição Especial: Terra Nostra: 9,1
  • Paulistar: 8,4
  • O Melhor da Escolinha: 8,4
  • Caldeirão com Mion: 10,4
  • Êta Mundo Melhor!: 16,7
  • SP2: 19,6
  • Dona de Mim: 19,7
  • Jornal Nacional: 21,2
  • Vale Tudo: 23,1
  • Estrela da Casa: 15,1
  • Spaten Fight Night: 12,3
  • Altas Horas Especial: 8,1
  • Supercine: Do Que os Homens Gostam: 5,2
  • Dona de Mim (reapresentação): 4,0
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,9
  • Corujão: A Viagem de Pedro: 3,5

Record:

  • Brasil Caminhoneiro: 0,6
  • Fala Brasil – Edição de Sábado: 2,6
  • The Love School: 1,5
  • Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 2,9
  • Igreja Universal: 3,1
  • Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 2,9
  • Cine Aventura: Mundo em Caos: 3,7
  • Cidade Alerta – Edição de Sábado: 5,0
  • Jornal da Record – Edição de Sábado: 4,5
  • Cidade Alerta – Edição de Sábado à Noite: 3,7
  • A Fazenda 17: 4,1
  • Super Tela: Mente Criminosa: 2,7
  • Fala Que Eu Te Escuto: 1,1

SBT:

  • Luccas Toon: 1,6
  • Sábado Animado: 1,4
  • SBT Notícias 1ª Edição: 2,1
  • Eita Lucas!: 2,4
  • Cinema em Casa: O Radicão: 2,0
  • SBT Notícias 2ª Edição: 2,2
  • SBT Brasil: 2,9
  • Bake Off Brasil 11: 2,9
  • Sabadou com Virginia: 2,9
  • Programa do João no SBT: 1,8
  • Notícias Impressionantes: 1,2
  • SBT Notícias: 1,0

Esses números refletem as audiências obtidas na Grande São Paulo e servem de referência para avaliar o desempenho das emissoras e atratividade dos programas para o público. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

