Trilha sonora de Três Graças tem Henry Freitas, Vanessa da Mata e Lady Gaga

A nova novela das 21h da Globo, intitulada Três Graças, tem estreia marcada para 20 de outubro. Já começaram a ser divulgadas as primeiras chamadas, que revelam um pouco do tom musical que acompanhará a trama, embora a trilha sonora oficial ainda não tenha sido divulgada.

As produções promocionais contêm trechos de músicas de artistas conhecidos, como Vanessa da Mata e Peggy Lee, e outras faixas que estão associadas à novela foram descobertas. Além disso, músicas de diferentes gêneros e estilos estão prometidas para criar uma atmosfera rica durante o enredo.

Entre as canções já mencionadas nas chamadas, estão as de Vanessa da Mata e do grupo BaianaSystem, com a faixa “Gente Feliz (Sinceridade)”. Outro destaque é a regravação de “Coração de Papel”, um clássico imortalizado por Sérgio Reis, feita por Henry Freitas. Além disso, o rapper Edi Rock, conhecido por seu trabalho com Racionais MC’s, apresenta a música “That’s My Way.”

Outras canções que devem fazer parte da trilha sonora incluem:

“Paraíso” – Ludmilla

– Ludmilla “Relicário” – Anavitória

– Anavitória “Pontes Indestrutíveis” – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

– João Gomes, Mestrinho e Jota.pê “Veludo Marrom” – Liniker

– Liniker “Lanterna dos Afogados” – Maria Gadú

– Maria Gadú “Mary Madalena” – Xamã

– Xamã “Espumas ao Vento” – Ney Matogrosso

– Ney Matogrosso “Proposta” – Roberto Carlos

– Roberto Carlos “De Quem É a Culpa?” – Marília Mendonça e Cristiano Araújo

– Marília Mendonça e Cristiano Araújo “Feet Don’t Fail Me Now” – Joy Crookes

– Joy Crookes “You Deserve” – Peggy Lee

– Peggy Lee “Easy Lover” – Miley Cyrus

– Miley Cyrus “Die With a Smile” – Lady Gaga e Bruno Mars

A trama de Três Graças é criada por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva e gira em torno da vida da família Das Graças. A história é focada em três mulheres de diferentes gerações: Lígia (a avó), Gerluce (a mãe) e Joélly (a filha), que vivem na comunidade fictícia de Chacrinha. As três enfrentam a realidade da gravidez na adolescência, formando um ciclo que se repete.

Lígia cria Gerluce sozinha, após o pai desamparar a família. Por sua vez, Gerluce engravida cedo de Joélly, que, ao completar 15 anos, também descobre estar grávida. O pai da criança é Raul, um jovem de classe alta que se envolveu com a comunidade para usar drogas. Por conta de sua personalidade forte, Joélly decide esconder a verdadeira identidade do pai, que na verdade é Arminda, a patroa de sua mãe.

A novela tem a direção artística de Luiz Henrique Rios e é produzida por Gustavo Rebelo e Silvana Feu. A produção musical está a cargo de Reno Duarte e Rafael Langoni, enquanto a direção de gênero é de José Luiz Villamarim. A novela contará com aproximadamente 179 capítulos.

O elenco é formado por um grande número de artistas, reunindo tanto veteranos quanto novos talentos. Entre os confirmados estão Dira Paes, Sophie Charlotte, Grazi Massafera, Murilo Benício, Rômulo Estrela, Marcos Palmeira, Miguel Falabella, Andréia Horta, Enrique Diaz, Juliano Cazarré, Belo, Alanis Guillen, e muitos outros, prometendo performances memoráveis ao longo da trama.