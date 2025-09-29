Final da novela turca encanta e atrai fãs no Globoplay

O Globoplay lançou todos os episódios da novela Dolunay, que se tornou um grande sucesso entre os brasileiros. A trama, protagonizada por Özge Gürel no papel de Nazlı e Can Yaman como Ferit, chegou ao seu final com desfechos impactantes, tanto para os vilões quanto para os heróis da história. Os dados indicam que Dolunay foi a melhor estreia de uma novela turca na plataforma até agora.

No enredo, a vilã Demet, vivida por Alara Bozbey, tem um destino trágico e não consegue separar o casal protagonista, Nazlı e Ferit, de Bulut, o garoto que eles cuidam. O juiz decide que o menino deve continuar vivendo em um lar seguro com seus cuidadores, garantindo a estabilidade que ele precisa.

A queda do vilão Hakan, interpretado por Necip Memili, é um dos momentos decisivos da trama. Asuman, personagem de İlayda Akdoğan, revela a Ferit que sua vida está em perigo devido às ameaças de Hakan. Isso leva Ferit a encontrar uma gravação que mostra Hakan confessando o assassinato dos pais de Bulut. Com essa informação, Ferit confronta Hakan, que acaba sendo preso.

O desfecho do casal principal é o tão esperado final feliz. Ferit percebe que deve valorizar sua família e decide se dedicar a Nazlı. Por sua vez, Nazlı realiza seu sonho de abrir um restaurante. Com isso, eles garantem a guarda definitiva de Bulut, formando uma nova família juntos.

O sucesso de Dolunay é um indicativo da estratégia da Globo de expandir sua oferta de teledramaturgia internacional. A novela superou performances de lançamentos anteriores e se junta a outras produções turcas disponíveis no streaming, como Ramo: Entre o Amor e o Poder, Marasli: O Protetor, Hercai: Amor e Vingança, Mãe e A Sonhadora.