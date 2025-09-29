Morre o jornalista Paulo Soares, o ‘Amigão’, aos 63 anos

Jornalista Paulo Soares, o “Amigão”, morre aos 63 anos em São Paulo

Na manhã desta segunda-feira, 29 de setembro de 2025, faleceu em São Paulo o jornalista Paulo Soares, conhecido como “Amigão”, aos 63 anos. A causa de sua morte ainda não foi divulgada.

Paulo Soares foi um destacado narrador e jornalista esportivo, com uma carreira que abrangeu diversas emissoras de rádio e televisão, incluindo SBT, Record, Cultura e Gazeta. No entanto, ele se tornou mais conhecido por seu trabalho como apresentador do programa "Sportscenter" na ESPN, onde fez dupla com o jornalista Antero Greco. Os dois trabalharam juntos por mais de 20 anos, desde a estreia do programa em 2001, se destacando pelo tom leve e descontraído que traziam às transmissões.

O apelido “Amigão da Galera” originou-se durante seu tempo na Rádio Record nos anos 1990. Em 1994, Paulo ingressou na TVA Esportes, que foi renomeada como ESPN Brasil no ano seguinte. A partir daí, ele teve um papel importante na cobertura de grandes eventos esportivos, incluindo Copas do Mundo e Olimpíadas.

O velório de Paulo Soares ocorrerá hoje entre às 13h e 17h em São Paulo. Sua perda é sentida não apenas entre colegas de trabalho, mas também entre os fãs que o acompanhavam ao longo de sua trajetória.

Antero Greco, seu parceiro no "Sportscenter", faleceu em maio de 2024, após lutar contra um câncer no cérebro. A amizade e a parceria entre os dois sempre foram elogiadas, e sua forma irreverente de conduzir o programa deixou uma marca na história do jornalismo esportivo no país.