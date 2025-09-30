Três Graças retrata o Brasil atual com suspense e emoção

Após seis anos fora do mundo das novelas, o autor consagrado Aguinaldo Silva retorna ao horário nobre da TV com a nova produção “Três Graças”. Esta obra, desenvolvida em colaboração com Virgílio Silva e Zé Dassilva, tem estreia marcada para o dia 20 de outubro, às 21h. A trama promete apresentar uma mistura de crítica social, romance, drama e mistério, refletindo a vida cotidiana dos brasileiros.

Aguinaldo Silva, famoso por criar personagens icônicos como a vilã Nazaré Tedesco e o carismático Crô, revelou que seu novo trabalho tem o objetivo de capturar as realidades do povo brasileiro. Segundo ele, a novela será voltada para aqueles que enfrentam desafios diários, como pegar três ônibus para ir ao trabalho. “Três Graças” é descrita como uma história que irá mostrar tanto as lutas quanto as vitórias das pessoas.

O enredo centra-se na vida de uma mulher que desempenha os papéis de filha e mãe e se esforça para confrontar as injustiças em uma comunidade de São Paulo. Ela lidará com diversas dificuldades, incluindo a corrupção que afeta os doentes, os desafios que sua família enfrenta e os limites do que é possível suportar em busca da sobrevivência. Além disso, a trama trará elementos de drama familiar, romances e toques de humor, mantendo os espectadores em suspense.

O elenco de "Três Graças" é destacado como um dos mais fortes da teledramaturgia recente, com atuações de nomes como Sophie Charlotte, Grazi Massafera e Murilo Benício. Outros protagonistas incluem Dira Paes, Marcos Palmeira e Arlete Salles, entre muitos outros talentosos artistas.

A direção fica a cargo de Luiz Henrique Rios, que assume pela primeira vez o comando artístico de uma novela escrita por Aguinaldo Silva. Rios é conhecido por sua abordagem moderna e promete trazer cenas impactantes usando drones e filmagens aéreas em locações autênticas dos bairros Aclimação e Brasilândia, em São Paulo.

Aqui estão alguns detalhes importantes sobre a nova série:

Estreia : 20 de outubro, às 21h, na TV Globo.

: 20 de outubro, às 21h, na TV Globo. Número de capítulos : 179.

: 179. Autores : Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva.

: Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva. Direção : Luiz Henrique Rios.

: Luiz Henrique Rios. Locações : Bairro Aclimação e Brasilândia, em São Paulo.

: Bairro Aclimação e Brasilândia, em São Paulo. Temas centrais : Maternidade precoce, crime, abandono, vingança e poder.

: Maternidade precoce, crime, abandono, vingança e poder. Diferenciais técnicos: Uso de drones e filmagens aéreas.

Aguardamos ansiosos a estreia de "Três Graças", que promete ser uma reflexão da sociedade brasileira contemporânea por meio da arte da teledramaturgia.