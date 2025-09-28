Murilo Benício adota tom hiper-real para vilão de Três Graças

Novela "Três Graças" traz Murilo Benício como Ferette: um vilão disfarçado de benfeitor

A nova novela das 21h da Globo, intitulada "Três Graças", estreia no dia 20 de outubro e promete capturar a atenção do público. Um dos protagonistas, interpretado por Murilo Benício, é Ferette, um empresário que se apresenta como um benfeitor à frente de uma fundação que leva seu nome. No entanto, essa fundação distribui medicamentos falsificados a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Os primeiros teasers da novela já geraram curiosidade entre os telespectadores, que se intrigaram não apenas com as tramoias do personagem, mas também com a forma como Ferette se comunica. Em entrevista, Murilo Benício e o diretor Luiz Henrique Rios comentaram o processo que levou à definição do sotaque do personagem.

Murilo brincou sobre sua interpretação: "Acho que estou tentando fazer sotaque paulista", referindo-se ao desafio de interpretar um paulista com influências italianas. Ele revelou que a ideia surgiu durante um almoço, onde a colega Grazi Massafera expressou que se sentiria mais à vontade usando seu próprio sotaque. Isso fez com que Luiz Henrique sugerisse que Murilo incorporasse um sotaque que misturasse características paulistas com toques italianos, algo que ele aceitou como uma interessante proposta criativa.

O ator também recordou sua primeira colaboração com Aguinaldo Silva, um dos criadores da novela, na produção "Fera Ferida", de 1993. Para ele, a construção do universo apresentado na novela é algo marcante e enriquecedor.

O diretor Luiz Henrique Rios complementou a conversa explicando que a noção de um "sotaque paulista" é complexa. Segundo ele, pessoas que vivem em diferentes áreas de São Paulo têm formas distintas de se expressar. “Cada bairro, cada região, traz um jeito de falar único”, afirmou. Rios enfatizou que, na construção do sotaque de Ferette, a equipe buscou um estilo "hiper-real". Esse tipo de sonoridade é típico de pessoas que Murilo conhece, e a proposta é oferecer algo que divirta o público.

Na trama, Ferette não só comanda uma fundação que aparenta ser modelo, mas também desvia recursos e se envolve em um relacionamento com Arminda, interpretada por Grazi Massafera. Juntos, eles arquitetam um plano que prejudica várias pessoas, incluindo Lígia, papel de Dira Paes. A filha de Lígia, Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, acaba descobrindo a fraude ao cuidar da sogra de Arminda, Josefa. Diante da deterioração da saúde de sua mãe, Gerluce se propõe a buscar justiça e vingança contra Ferette e seus cúmplices.

"Três Graças" também marca o retorno de Aguinaldo Silva à faixa das 21h na televisão. A novela, que é co-criada por Virgílio Silva e Zé Dassilva, mescla romance, investigação policial e crítica social, ambientando-se em diversos bairros de São Paulo, com destaque para a Aclimação, que se tornará um dos cenários principais dos conflitos da narrativa. A novela é vista como uma estratégia da emissora para estabilizar a audiência durante este horário, em meio ao sucesso de remakes anteriores como "Vale Tudo".