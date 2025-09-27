Atlético-MG derrota Mirassol e ganha fôlego no Brasileirão

Na noite de sábado, o Atlético-MG conseguiu uma vitória importante ao derrotar o Mirassol por 1 a 0, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu na Arena MRV e teve um momento decisivo logo aos 8 minutos do primeiro tempo, quando Vitor Hugo marcou o gol da vitória após um escanteio cobrado por Bernard. Rony foi quem desviou a bola na primeira trave, permitindo que Vitor Hugo cabeceasse no canto esquerdo do goleiro Walter.

O resultado é significativo para o Atlético-MG, que agora ocupa a 15ª posição na tabela, abrindo uma distância de seis pontos em relação à zona de rebaixamento. Essa vitória alivia a pressão sobre a equipe, que começou a partida com uma desvantagem após a expulsão de Junior Alonso. Com um jogador a menos, o time mineiro ainda conseguiu se manter firme na defesa durante o restante da partida.

O primeiro tempo também teve outras chances de gol para o Atlético, incluindo uma boa oportunidade com Biel, mas o goleiro Walter fez uma defesa impressionante. Depois de sofrer o gol e ficar com um jogador a mais devido à expulsão de Alonso, o Mirassol tentou reagir, mas não conseguiu marcar.

No segundo tempo, o Mirassol aumentou a pressão e atacou com mais intensidade. O goleiro Éverson se destacou, fazendo defesas crucial em chutes perigosos de Carlos Eduardo e Gabriel, ajudando a garantir a vitória do Atlético-MG. Apesar da pressão nos minutos finais, o time paulista não conseguiu empatar a partida.

Com essa vitória, o Atlético-MG se prepara para enfrentar o Juventude na terça-feira (30), também na Arena MRV. Já o Mirassol voltará a campo na quarta-feira (1º), quando enfrentará o Bragantino no Estádio Maião.