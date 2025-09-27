Idoso é atropelado e morre na PR-160 em Telêmaco Borba

Um acidente grave ocorreu na noite de sábado, dia 27, na PR-160, em Telêmaco Borba, resultando na morte de um idoso de 62 anos. O atropelamento aconteceu no quilômetro 217 da rodovia, que liga Telêmaco Borba à cidade de Imbaú.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um Volkswagen Gol, que estava no sentido Telêmaco Borba/Imbaú, colidiu com o idoso. Apesar do impacto, o motorista, um homem de 28 anos, sofreu apenas ferimentos leves e foi levado para um hospital para atendimento.

Infelizmente, a vítima do acidente não resistiu aos ferimentos e foi declarada morta no local. O caso traz à tona preocupações sobre a segurança nas rodovias e a necessidade de cuidados redobrados tanto por motoristas quanto por pedestres, especialmente em áreas de grande circulação.

As autoridades continuam investigando as circunstâncias do acidente para entender melhor o que ocorreu.