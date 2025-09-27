Motorista de corsa morre em colisão com caminhão na BR-476

Acidente na BR-476 em Contenda resulta em morte

Um grave acidente ocorreu na tarde deste sábado (27) na BR-476, em Contenda, na Região Metropolitana de Curitiba. A colisão envolvendo um Chevrolet Corsa e um caminhão modelo Volvo aconteceu no quilômetro 177 da rodovia e resultou na morte do motorista do carro.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o impacto da batida foi severo. O condutor do Corsa não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente. Por outro lado, o motorista do caminhão saiu ileso. Após o ocorrido, ele foi submetido a um teste de bafômetro, que indicou que não havia consumo de bebidas alcoólicas.

Após o acidente, a concessionária Via Araucária, responsável pela administração da rodovia, informou que o tráfego na região foi desviado para garantir a segurança dos motoristas. A empresa orientou os condutores a terem atenção redobrada ao passar pelo local devido à mudança temporária no fluxo de veículos.

Autoridades continuam a investigar as circunstâncias do acidente para esclarecimentos adicionais.