Encontro de poesia erótica com Nêga do Babado em Recife Antigo

Neste sábado, 27 de maio, a partir das 20 horas, o bar Casa de Alzira, localizado no Recife Antigo, promoverá uma noite dedicada à poesia erótica. O evento contará com um espetáculo de palhaçaria e a apresentação da cantora Nêga do Babado, conhecida por seu trabalho no brega há mais de duas décadas. Os ingressos para a atividade custam R$ 50 e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

A Casa de Alzira está situada no 3º andar do Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (Muafro), na rua Mariz e Barros, nº 328, no bairro do Recife. A programação da noite começará com uma apresentação da poeta Flávia Gomes, do Sarau Eroticuzinho, que trará sua visão única sobre o tema. Em seguida, a DJ Vibra animará o ambiente com sua discotecagem, tendo a participação especial de D. Mingus.

A atração principal será o espetáculo intitulado “Palhacinhas do Brega: vibrando no babado”, que mistura o talento de Nêga do Babado, famosa pela canção “Milkshake”, com o grupo de palhaçaria Violetas da Aurora, formado por Ana Nogueira, Fabiana Pirro, Mayra Waquim e Silvia Góes. Esse espetáculo promete trazer humor e crítica social, além de um toque teatral, abordando as dificuldades financeiras enfrentadas por artistas.

A programação também busca destacar a presença e o papel das mulheres, especialmente das mulheres negras, no cenário artístico, musical e da palhaçaria. Nêga do Babado, que viu a cena do brega transformada ao longo dos anos, comenta sobre sua trajetória: “Quando comecei, eram poucas as mulheres nessa área. O reconhecimento para a mulher negra era ainda mais complicado do que é hoje. ‘Milkshake’ ajudou a abrir portas”. Atualmente, Nêga busca explorar outros ritmos latinos como parte de sua evolução artística.

Este evento é uma oportunidade para apreciar a diversidade cultural e celebrar a contribuição das mulheres na arte, destacando a luta e o talento que elas trazem para o cenário contemporâneo.