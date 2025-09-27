Lavrov nega uso de drones e promete resposta à Otan

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, fez um discurso contundente na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) neste sábado, dia 27. Ele afirmou que qualquer agressão a seu país receberá uma “resposta decisiva”. Essa declaração acontece após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugerir que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) deveria derrubar qualquer aeronave russa que violasse seu espaço aéreo.

Lavrov enfatizou que a Rússia foi acusada sem provas de planejar um ataque aos países da Otan e da União Europeia. Ele assegurou que a Rússia nunca teve tais intenções e que está comprometida em responder de forma firme a qualquer agressão. “Não deve haver dúvidas sobre isso”, disse o ministro.

Recentemente, a Otan informou que caças e drones russos teriam cruzado o espaço aéreo europeu em diversas ocasiões, algo que Moscou nega. Segundo a Rússia, essas alegações são parte de uma estratégia para aumentar as tensões nas relações entre a Rússia e o bloco militar.

Em meio à crescente tensão, Donald Trump respondeu afirmativamente a uma pergunta sobre o apoio à derrubada de aeronaves russas que incursassem no espaço aéreo da Otan. Apesar de manter uma postura ambígua em relação a Moscou, sua fala aumentou a preocupação com um possível confronto.

Durante o mesmo discurso, Lavrov também criticou as potências ocidentais por restabelecerem sanções da ONU contra o Irã, relacionadas ao seu programa nuclear. Ele alegou que a atitude dos países ocidentais “sabotou” a diplomacia e não ajudou os esforços para buscar soluções pacíficas no Oriente Médio. Lavrov lamentou a rejeição de uma proposta por partes da Rússia e da China que tentava adiar a retomada das sanções, afirmando que essa decisão demonstrou uma política de pressão sob o Irã.

Esses eventos refletem um cenário internacional de tensões elevadas, onde a diplomacia e o diálogo parecem estar em risco, enquanto os conflitos e as rivalidades geopolíticas se intensificam.