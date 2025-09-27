Notícias

Luan Santana apresenta “Olho Marrom” e encanta fãs

Autor Diogo Sobral
Luan Santana lança
No Brasil, o lançamento ao vivo aconteceu no Jaguariúna Rodeo Festival, na 36ª edição do evento, que bateu recorde de bilheteria.

Luan Santana lançou sua nova música, “Olho Marrom”, que já está disponível em todas as plataformas digitais. O artista apresentou a canção pela primeira vez durante um show em Lisboa, na Meo Arena, no mês passado. A música, composta por Diego Yure, Felipe Goffi, Matheus Araujo, Vitor Ferrari e Juliano Couto, logo conquistou o público português.

No Brasil, a estreia oficial da música aconteceu ao vivo no Jaguariúna Rodeo Festival, que nesta edição bateu recordes de bilheteira e atraiu uma grande quantidade de fãs. A calorosa recepção do público brasileiro indica que “Olho Marrom” tem potencial para se tornar um dos sucessos da carreira do cantor.

A canção tem um significado especial para Luan, pois é uma homenagem à sua esposa, Jade Magalhães. A capa do single apresenta uma foto dos olhos dela, simbolizando a inspiração para a letra. O cantor comentou que o olhar de Jade enriquece sua vida e é um elo forte em sua história de amor.

Nas redes sociais, as expectativas para o lançamento eram altas, com mais de 49 mil acessos e 10 mil pré-saves registrados antes da estreia. O videoclipe oficial, que pode ser encontrado no YouTube, mistura imagens do show em Lisboa com momentos da performance de Luan e da sua banda. A direção é de Anselmo Troncoso, que é conhecido por colaborar com diversos artistas de destaque na música brasileira.

A apresentação em Lisboa não apenas marcou o fim de uma fase internacional na carreira do artista, mas também o início de um novo capítulo. Luan expressou sua alegria por gravar em Portugal e pela recepção calorosa do público, destacando que essa nova música carrega um novo significado em sua trajetória artística.

Diogo Sobral

Graduando em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e Estudante de Teologia pelo Instituto Renascer. Atuo na criação de conteúdos para sites há mais de 04 anos e nos tempos livres desenvolvo meus códigos e cuido de outros projetos pessoais.

você pode gostar também Mais do autor