Luan Santana apresenta “Olho Marrom” e encanta fãs

Luan Santana lançou sua nova música, “Olho Marrom”, que já está disponível em todas as plataformas digitais. O artista apresentou a canção pela primeira vez durante um show em Lisboa, na Meo Arena, no mês passado. A música, composta por Diego Yure, Felipe Goffi, Matheus Araujo, Vitor Ferrari e Juliano Couto, logo conquistou o público português.

No Brasil, a estreia oficial da música aconteceu ao vivo no Jaguariúna Rodeo Festival, que nesta edição bateu recordes de bilheteira e atraiu uma grande quantidade de fãs. A calorosa recepção do público brasileiro indica que “Olho Marrom” tem potencial para se tornar um dos sucessos da carreira do cantor.

A canção tem um significado especial para Luan, pois é uma homenagem à sua esposa, Jade Magalhães. A capa do single apresenta uma foto dos olhos dela, simbolizando a inspiração para a letra. O cantor comentou que o olhar de Jade enriquece sua vida e é um elo forte em sua história de amor.

Nas redes sociais, as expectativas para o lançamento eram altas, com mais de 49 mil acessos e 10 mil pré-saves registrados antes da estreia. O videoclipe oficial, que pode ser encontrado no YouTube, mistura imagens do show em Lisboa com momentos da performance de Luan e da sua banda. A direção é de Anselmo Troncoso, que é conhecido por colaborar com diversos artistas de destaque na música brasileira.

A apresentação em Lisboa não apenas marcou o fim de uma fase internacional na carreira do artista, mas também o início de um novo capítulo. Luan expressou sua alegria por gravar em Portugal e pela recepção calorosa do público, destacando que essa nova música carrega um novo significado em sua trajetória artística.