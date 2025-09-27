SBT enfrenta crise de audiência apesar de Coração Indomável

Na última sexta-feira, dia 26 de setembro, o SBT enfrentou uma queda significativa em audiência no início do seu horário nobre. O telejornal “Aqui Agora” alcançou apenas 2 pontos de audiência na Grande São Paulo, seu pior resultado desde que retornou ao ar. Com essa performance, o programa ficou em quarto lugar no ranking da televisão aberta, atrás da Band, que obteve 3 pontos com o “Brasil Urgente”.

A reprise da novela mexicana “Coração Indomável” também não obteve bons números, registrando 2,3 pontos e permanecendo na quarta posição. A novela, que é estrelada por Ana Brenda Contreras, Daniel Arenas e César Évora, é transmitida exclusivamente em São Paulo, às 18h30.

Esses números de audiência são preliminares e podem ser alterados em dados posteriormente consolidados. Atualmente, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 lares sintonizados na Grande São Paulo, sendo uma métrica importante para o mercado publicitário.

### Futuro do “Aqui Agora”

Informações recentes indicam que a direção do SBT está avaliando mudanças para o “Aqui Agora”. Há discussões internas sobre a possibilidade de transformar o programa em uma atração semanal, exibida aos sábados, com Geraldo Luís como âncora exclusivo.

Com a possível adaptação do “Aqui Agora”, o SBT já está desenvolvendo um novo piloto de telejornal. Esta iniciativa visa criar um formato que se conecte melhor com o público e, ao mesmo tempo, busque melhorar os índices de audiência no horário das 17h30. Essa mudança representa um esforço da emissora para se reposicionar em um mercado cada vez mais competitivo.