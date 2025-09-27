Daphne Bozaski é a vilã Lucélia em Três Graças

Daphne Bozaski, conhecida por seu papel como a doce Lupita em “Família é Tudo”, está prestes a enfrentar um novo desafio em sua carreira. A atriz irá interpretar a vilã Lucélia na novela “Três Graças”, que será exibida na Globo a partir do dia 20 de outubro, na faixa das 21h.

Na trama, Lucélia é uma jovem órfã que se muda para a casa do tio Kasper, interpretado por Miguel Falabella, e de seu companheiro, João Rubens (Samuel de Assis). Ao contrário das personagens ingênuas que a atriz estava acostumada a fazer, Lucélia é ambiciosa e manipuladora. A história retrata como ela enxerga sua nova casa como uma oportunidade para conquistar poder, mesmo que isso signifique prejudicar a família.

Lucélia reserva suas maiores hostilidades para a prima Maggye (Mell Muzzillo), que é adotada pelo tio. Daphne comentou que a nova personagem poderá desestabilizar a harmonia da casa e gerar conflitos intensos entre as duas.

Aos 33 anos, Bozaski celebra sua primeira participação em uma novela das 21h. Ela expressou sua empolgação ao falar sobre o trabalho do renomado autor Aguinaldo Silva, afirmando que, ao ler o roteiro, não conseguia parar de se envolver com a história e suas reviravoltas.

A atriz também destacou a diferença entre Lucélia e a Lupita, seu papel anterior. “É uma alegria estar de volta com uma personagem bem diferente. Lucélia é um desafio, pois quero que o público sinta desconforto ao assisti-la, mas ainda acredite nela como uma personagem real”, disse.

Daphne Bozaski começou a ganhar destaque na televisão brasileira a partir de “Malhação: Viva a Diferença” em 2017, que resultou na série “As Five”. Logo depois, brilhou em “Nos Tempos do Imperador” e, mais recentemente, conquistou ainda mais reconhecimento como Lupita.

Com “Três Graças”, a atriz se junta ao grupo de artistas que conseguem interpretar tanto personagens carismáticos quanto figuras mais polêmicas, um percurso que costuma consolidar carreiras duradouras na televisão.

A novela contará ainda com um elenco diversificado e renomado, incluindo Sophie Charlotte, Dira Paes, Alana Cabral, Marcos Palmeira, Rômulo Estrela, Andréia Horta, Fernanda Vasconcellos e muitos outros. Além disso, artistas como Xamã e Belo farão participações especiais.

A direção da novela está a cargo de Luiz Henrique Rios. “Três Graças” promete trazer uma nova proposta para o horário nobre, substituindo “Vale Tudo” e apresentando um enredo impactante e cheio de emoções.