Morte de mãe e filho atropelados na BR-376 provoca comoção

Ponta Grossa – Acidente na BR-376 causa a morte de mãe e filho

Um acidente trágico ocorreu na noite de sábado (27) na BR-376, em Ponta Grossa, no Paraná, resultando na morte de uma mãe e seu filho. As vítimas, identificadas como Eni Amaral Alves Betim, de 57 anos, e Fernando Alves Betim, de 30 anos, foram atropeladas nas proximidades do viaduto da Santa Paula.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Eni e Fernando estavam tentando atravessar a rodovia quando o acidente aconteceu. Eles tentavam alcançar um veículo que os aguardava do outro lado da pista.

As circunstâncias do atropelamento foram detalhadas pela PRF. Um dos veículos que atingiu as vítimas era um carro com quatro ocupantes. Após o primeiro impacto, Fernando foi atropelado também por dois caminhões que não pararam após a colisão.

Equipes de resgate da CCR RodoNorte atenderam o local, mas, infelizmente, já encontraram as duas vítimas sem vida. Policiais rodoviários estavam presentes para gerenciar o tráfego na área, que ficou interrompido em direção a Curitiba logo após o incidente. Embora uma das faixas tenha sido liberada posteriormente, o fluxo de veículos continuou lento no trecho.

A tragédia comoveu familiares e amigos, que prestaram homenagens nas redes sociais. Um parente expressou seu pesar pela perda e lembrou com carinho dos momentos compartilhados: “Descanse em paz, meus primos. Que Deus conforte os corações de todos nós da família.”

Fernando era aluno do Instituto Federal do Paraná (IFPR) em Telêmaco Borba, onde cursava especialização em Ensino de Ciência e Tecnologia. A instituição lamentou a morte do ex-aluno e de sua mãe, destacando que Fernando era uma pessoa vibrante e muito respeitada na comunidade acadêmica: "Neste momento de profunda tristeza, o IFPR expressa suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas".

O caso traz à tona a importância da atenção e cuidado ao atravessar rodovias, ressaltando o perigo que a imprudência pode representar tanto para pedestres quanto para motoristas.