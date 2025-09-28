Guarda municipal apreende maconha e droga sintética em PG

Na noite de sábado (27), a Guarda Civil Municipal de Ponta Grossa realizou uma operação de fiscalização no bairro Oficinas e apreendeu uma quantidade significativa de drogas. A ação começou quando a equipe de patrulhamento do Grupo Especializado em Repressão a Tráfico de Drogas (Getam) avistou um veículo suspeito e decidiu verificar a sua placa.

Durante a abordagem, os agentes perceberam que o carro, um Fiat Palio, apresentava uma placa que pertencia a um Fiat Mobi, registrado em Santa Catarina. Diante da suspeita, os guardas deram voz de abordagem ao condutor, um homem de 26 anos.

Inicialmente, ao revistar o indivíduo, nada ilícito foi encontrado. Porém, ao inspecionar o veículo, os agentes localizaram uma sacola que continha um tablete de maconha, com características típicas da substância. Além disso, foram descobertos cerca de 20 comprimidos que pareciam ser de ecstasy, uma droga sintética conhecida.

Quando questionado sobre a origem e o destino das drogas, o motorista optou por não fornecer respostas, permanecendo em silêncio. Após a apreensão, ele foi detido e levado à delegacia da Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais necessários.

Os entorpecentes apreendidos foram entregues na delegacia, onde foram pesados. No total, a operação resultou na apreensão de aproximadamente meio quilo de maconha e os 20 comprimidos de ecstasy. A ação destaca o trabalho da Guarda Civil Municipal no combate ao tráfico de drogas na região.