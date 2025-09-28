Empate de 2 a 2 entre Santos e Bragantino no Brasileirão

Empate em Bragança: Santos e Bragantino terminam em 2 a 2 no Brasileirão

Neste domingo (28), Santos e Red Bull Bragantino empataram em 2 a 2 em uma partida realizada no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, durante a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo teve momentos intensos, refletindo a pressão que ambas as equipes enfrentam na competição.

O Bragantino começou a partida de forma agressiva e abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, com Lucas Barbosa aproveitando um passe de Eduardo Sasha.

Apesar de estar atrás no placar, o Santos se manteve firme e deteve 61% de posse de bola, criando muitas oportunidades. O empate veio logo no início da segunda etapa, aos 10 minutos, quando Lautaro Díaz marcou seu primeiro gol pelo clube após um cruzamento preciso de Souza. Quatro minutos depois, Álvaro Barreal virou o jogo para o Santos, finalizando uma ótima jogada em equipe após passe de Lautaro.

A reação do Bragantino não demorou a acontecer. Pedro Henrique, aproveitando um escanteio cobrado por Jhon Jhon, subiu sozinho na área e, com um cabeceio firme, igualou o placar aos 33 minutos do segundo tempo. A partida seguiu em equilíbrio, com ambas as equipes criando chances, mas o empate foi o resultado final.

Com esse resultado, o Santos permanece na 16ª posição, com 27 pontos, ainda ameaçado pela zona de rebaixamento. Já o Bragantino ocupa o nono lugar, com 25 pontos. O Santos finalizou 15 vezes ao gol, contra 7 do Bragantino.

Em termos de disciplina, a partida também teve seus momentos, com cartões amarelos sendo distribuídos para Souza e Mayke, do Santos, e Jhon Jhon e Fabinho, do Bragantino. As equipes fizeram substituições estratégicas, com o técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, promovendo as entradas de Lautaro Díaz e Álvaro Barreal, enquanto o Bragantino, sob comando de Fernando Seabra, ajustou sua formação com as saídas de Matheus Fernandes, Fernando, Vinicinho e Thiago Borbas.

Na próxima rodada, o Bragantino vai enfrentar o Mirassol na quarta-feira (1º), às 18h (horário de Mato Grosso do Sul), enquanto o Santos recebe o Grêmio na Vila Belmiro, às 20h30.