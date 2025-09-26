Morte de Odete Roitman marca os últimos capítulos de Vale Tudo

As duas últimas semanas da novela “Vale Tudo” prometem grandes emoções para os telespectadores. A cena aguardada da morte de Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, está marcada para ser exibida no dia 6 de outubro. No dia seguinte, será apresentado o velório e o sepultamento da personagem, em uma sequência elaborada que envolve todo o elenco e a equipe de produção.

Na próxima segunda-feira, 29 de setembro, a gravação dessas cenas será realizada no Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Para tornar a situação ainda mais realista, haverá uma estrutura grandiosa, com a participação de muitos figurantes, além da presença de jornalistas e fotógrafos na cena.

O transporte do caixão de Odete será feito com um carrinho elétrico, e o viúvo César, interpretado por Cauã Reymond, aparecerá vestido de preto, acompanhado por Olavo, personagem de Ricardo Teodoro. A exibição das cenas do sepultamento está prevista para o dia 8 de outubro.

A morte de Odete inicia uma investigação que tomará conta dos últimos capítulos da novela. Vários personagens centrais serão interrogados, e flashbacks inéditos mostrarão diferentes versões do dia do crime, aumentando a tensão da trama.

Além disso, as digitais de Celina, vivida por Malu Galli, e de Heleninha, interpretada por Paolla Oliveira, serão encontradas na arma do crime, gerando mais suspense. De acordo com informações, Heleninha será presa na última semana da novela e levada a uma penitenciária. A conclusão da história está programada para o dia 17 de outubro, quando “Vale Tudo” chegará ao fim.

Após a finalização de “Vale Tudo”, a Globo planeja a estreia da nova novela “Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva, que retorna à emissora depois de um período afastado. O novo folhetim está marcado para ser lançado no dia 20 de outubro, assumindo o horário das 21h e com o objetivo de manter e aumentar a audiência da emissora.