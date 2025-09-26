Idoso encontrado morto em sofá é identificado em Ponta Grossa

José Renato Batista, um idoso de 78 anos, foi encontrado sem vida em seu apartamento na tarde desta sexta-feira (26) em Ponta Grossa, no bairro Jardim Conceição. O corpo estava em estado avançado de decomposição, o que chamou a atenção dos moradores da região.

A situação se desenrolou após moradores perceberem um forte odor vindo do imóvel de José. Preocupados, eles decidiram verificar a situação. Ao olharem pela janela, avistaram o idoso sentado no sofá. Diante da gravidade da situação, as pessoas arrombaram a porta do apartamento e encontraram José já sem sinais vitais.

As autoridades foram acionadas imediatamente. A Polícia Civil e a Polícia Militar do Paraná, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegaram ao local e confirmaram o óbito. Neste momento, ainda não há informações precisas sobre as causas da morte, embora exista a suspeita de que tenha sido morte natural. Moradores relataram que não tinham notícias de José há cerca de cinco dias.

Informações sobre o velório e o sepultamento devem ser divulgadas em breve.