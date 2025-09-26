Moeda despenca para R$ 5,33 após inflação nos EUA

Nesta sexta-feira, 26 de setembro, o dólar registrou uma queda de 0,47%, fechando a cotação em R$ 5,338. Essa movimentação ocorreu após a divulgação de dados sobre a inflação nos Estados Unidos e o anúncio de novas tarifas pelo presidente Donald Trump. Em agosto, o índice de preços de gastos com consumo pessoal nos EUA aumentou 0,3%, um resultado que estava dentro das previsões dos analistas.

Enquanto isso, a Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, teve uma leve alta de 0,10%, alcançando 145.447 pontos. No entanto, ao longo da semana, o índice apresentou uma queda acumulada de 0,29%. No mês de setembro, no entanto, o Ibovespa mantém uma valorização de 2,85%. Desde o início do ano, a bolsa apresenta ganhos superiores a 20%.

A reação do mercado foi positiva em parte devido ao cancelamento da fusão entre as companhias aéreas Azul e Gol, que foi anunciada pelo Grupo Abra. Após essa notícia, as ações de ambas as empresas subiram, sendo vistas pelos investidores como uma decisão favorável diante dos desafios enfrentados por essa operação. Por outro lado, as ações da Braskem sofreram uma queda de mais de 10% após uma revisão em sua estrutura financeira.

Nos Estados Unidos, o núcleo do índice PCE, que exclui os preços de alimentos e energia, subiu 0,2% em agosto, acumulando uma alta de 2,9% nos últimos 12 meses. Esse resultado sugere que a inflação está sob controle, embora continue acima da meta de 2% estabelecida pelo Federal Reserve, o banco central americano. Além disso, os gastos das famílias aumentaram 0,6% no mês, superando as expectativas.

Em relação às novas tarifas, Trump anunciou um aumento que varia entre 25% e 100% sobre a importação de caminhões pesados, móveis, artigos de cozinha e produtos farmacêuticos. O presidente justificou essa medida como uma forma de proteger a indústria nacional e evitar o que ele chamou de “inundação” de produtos importados. Tal anuncio também teve impacto nas ações de empresas asiáticas que dependem das exportações, gerando maior volatilidade nos mercados globais.

Nos mercados de Wall Street, as bolsas fecharam em alta: o S&P 500 subiu 0,59%, o Dow Jones avançou 0,66% e o Nasdaq teve um aumento de 0,44%. Na Europa, os principais índices também registraram ganhos, impulsionados por setores financeiros e industriais. Na Ásia, no entanto, as bolsas apresentaram queda, pois investidores realizaram lucros após a valorização observada durante a semana.

