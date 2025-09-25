“Vale Tudo” enfrenta queda na audiência na reta final

A novela “Vale Tudo”, remake escrito por Manuela Dias, está se aproximando do fim, mas apresenta uma audiência em queda. Apesar de momentos intensos, como a aproximação da captura de Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, a produção não conseguiu atrair o público tanto quanto o esperado, registrando índices abaixo do que é considerado estável para a faixa das 21h.

Na sexta-feira, dia 19 de setembro, a trama atingiu uma média de 24,3 pontos na Grande São Paulo, o pior desempenho em cinco semanas, com números abaixo dos 23,6 pontos registrados em 15 de agosto. A situação se repetiu no dia seguinte, sábado (20), quando a novela marcou 22,1 pontos, sendo essa a menor audiência em um sábado desde 16 de agosto.

Em algumas ocasiões, “Vale Tudo” teve um desempenho inferior ao de programas como o “Jornal Nacional”, um fato incomum no horário, que evidencia a dificuldade do remake em se manter relevante no cenário competitivo da televisão.

Entre 15 e 20 de setembro, a novela registrou uma média semanal de 25,1 pontos. Esse número representa uma leve recuperação em relação à semana anterior (de 8 a 13 de setembro), que teve seus índices afetados por mudanças na grade devido a jogos de futebol, resultando em 24,3 pontos. Contudo, essa média ainda está abaixo dos 27 pontos que a novela alcançava no início do mês, o que preocupa a produção, visto que nem as novas reviravoltas da história foram suficientes para melhorar os números.

Até o momento, o remake acumula uma média geral de 23,0 pontos, posicionando-se entre os piores desempenhos da faixa das nove da emissora. A novela superou apenas “Um Lugar ao Sol”, que teve 22,3 pontos, e “Mania de Você”, com 21,2 pontos, ambas lembradas como fracassos de audiência no horário nobre.

A trama terá seu fim no dia 17 de outubro e, pelo visto, encerrará sua trajetória sem ter conseguido recuperar a popularidade inicial que a caracterizava.

Em sequência, a emissora aposta na nova novela “Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva, que retorna à emissora após um período afastado. A expectativa é que a nova produção contribua para a melhoria da audiência no horário mais nobre da televisão brasileira.