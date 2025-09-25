MS registra 2º maior crescimento no turismo com R$ 177,8 milhões

O setor de turismo em Mato Grosso do Sul teve um desempenho notável em julho, faturando R$ 177,8 milhões, excluindo o transporte aéreo. Esse valor representa um crescimento de 12,9% em comparação ao mesmo mês do ano passado, colocand o estado como o segundo maior crescimento do país nesse setor, atrás apenas do Rio Grande do Sul, que teve um avanço de 24,6%.

Os dados foram divulgados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo as análises, o crescimento do turismo em Mato Grosso do Sul está relacionado à melhoria do mercado de trabalho e uma queda gradual na inflação, fatores que ajudam as famílias a planejar suas viagens.

O faturamento do turismo no Brasil, em geral, atingiu R$ 19,7 bilhões em julho, com um aumento de 4,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Durante as férias escolares, o turismo de lazer foi o principal responsável por essa alta. O número de passageiros transportados por via aérea bateu recorde, com mais de 9 milhões viajando em julho, um aumento de quase 20% em relação a meses anteriores. As passagens aéreas também tiveram um aumento significativo.

Além disso, a demanda por alojamentos aumentou em 6%, gerando um faturamento superior a R$ 2 bilhões. As agências de turismo e operadoras apresentaram um crescimento de 3,5%, movimentando R$ 1,5 bilhão. No transporte rodoviário, a receita foi de R$ 3,2 bilhões, com alta de 5,3% em comparação ao mesmo mês do ano passado.

Por outro lado, nem todos os estados apresentaram resultados positivos. Minas Gerais teve uma queda de 7,3% no turismo, seguido por Santa Catarina com -6% e Tocantins com -5,7%. A Federação destaca que a melhora nas condições econômicas e o aumento do emprego estão influenciando positivamente as escolhas de viagem das famílias, especialmente em relação a pagamentos parcelados.

As férias escolares contribuíram significativamente para a movimentação do turismo no país, e a expectativa é que o segmento de viagens de negócios comece a se recuperar nos próximos meses. O panorama geral do turismo mostra uma resiliência e um forte potencial de crescimento nos próximos anos.