Zelensky: Kremlin deve parar a guerra ou buscar abrigo

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez declarações contundentes nesta quinta-feira (25), afirmando que, caso a Rússia não interrompa a guerra, as autoridades russas devem se preparar para a possibilidade de ataques em suas instalações. Ele sugeriu que os líderes do Kremlin precisam estar cientes da localização dos abrigos antiaéreos.

Em uma entrevista, Zelensky revelou que, durante um encontro recente com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o americano expressou apoio aos ataques da Ucrânia contra estruturas energéticas e fábricas militares russas. O presidente ucraniano destacou que a conversa também abordou a necessidade de novas armas de longo alcance para a Ucrânia, com o objetivo de pressionar o presidente russo, Vladimir Putin, a iniciar negociações de paz. Embora não tenha detalhado quais armas estavam sendo solicitadas, Zelensky se comprometeu a utilizá-las assim que fossem recebidas.

Zelensky enfatizou que a Ucrânia não tem intenção de atacar cidadãos comuns, mas deixou claro que as instalações governamentais russas poderiam ser consideradas alvos de possíveis ações militares ucranianas. Ele advertiu: “Eles precisam saber onde ficam os abrigos antiaéreos. Se não pararem a guerra, vão precisar deles de qualquer maneira. Eles precisam saber que sempre responderemos”.

Em resposta a essas declarações, Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia e atual vice-presidente do Conselho de Segurança do país, fez comentários provocativos, afirmando que os abrigos antiaéreos não são garantia contra os tipos de ataques que a Rússia pode desferir. Medvedev chegou a insultar Zelensky, chamando-o de “idiota”. Ele acrescentou que a Rússia possui armamentos que podem ultrapassar a proteção dos abrigos antiaéreos e alertou os americanos para essa realidade.

Essa troca de declarações ocorre em um momento de mudança na perspectiva de Donald Trump sobre a guerra na Ucrânia. Na terça-feira (25), Trump afirmou que a Ucrânia poderia recuperar todas as áreas previamente perdidas para a Rússia. Sua declaração foi feita na rede social Truth Social, após a reunião com Zelensky, que ocorreu durante a Assembleia Geral da ONU. Essa nova posição de Trump contrasta com suas declarações anteriores, nas quais admitia que a Ucrânia deveria ceder parte de seu território para alcançar um acordo de paz.